NASA собирается отправить людей на Венеру

19 октября 2018 13:11

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработало проект пилотируемого полета на Венеру, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он предполагает изучение планеты с помощью дирижабля, на котором участники экспедиции смогут провести целый месяц, прежде чем вернуться обратно на Землю. Описание проекта было размещено на сайте NASA.

Несмотря на то, что внимание как общественности, так и научного сообщество в последнее время приковано к Марсу, специалисты NASA уверены, что списывать Венеру со счетов в качестве следующего пункта назначения для космических экспедиций не стоит. "Подобная миссия потребует меньше времени для ее осуществления, чем пилотируемый полет на Марс", - убеждены они.

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