Выявлен интересный факт о зрении Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи страдал от легкой формы косоглазия, делавшей окружающий мир необычно "плоским" для него. Это помогало ему "переносить" эту реальность на бумагу и холст. Так считают медики, опубликовавшие статью в журнале JAMA Ophthalmology, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Многие известные художники, начиная с Рембрандта и заканчивая Пикассо, страдали от косоглазия, на что указывают их автопортреты и другие карты. Как сегодня считают искусствоведы, косоглазие помогало им лучше писать картины, так как работа "неправильного" глаза подавлялась, и они видели мир в двумерном виде", - рассказывает Кристофер Тайлер (Christopher Tyler) из Городского университета Лондона (Великобритания).

В последние годы ученые начинают раскрывать самые неожиданные тайны истории, изучая то, как различные знаменитые исторические фигуры изображались их современниками в виде скульптур, картин и других памятников искусства, или описывались в хрониках.

К примеру, статуя апостола Петра рассказала медикам, что католический жест благословения двумя пальцами возник из-за того, что первосвященник страдал от повреждения локтевого нерва, а портрет Микеланджело раскрыл тайну того, как художнику удавалось творить, несмотря на прогрессирующий артроз кистей рук. Кристина, девушка-символ Америки с картины Эндрю Уайета, оказалась жертвой редчайшей болезни, синдрома Шарко-Мари-Тута.

Тайлер открыл еще один секрет классиков живописи, изучая все известные автопортреты и портреты Леонарда да Винчи, одного из самых успешных и знаменитых художников и изобретателей эпохи Возрождения.

Как отмечает офтальмолог, в отличие от других живописцев того времени, мы до сих пор точно не знаем, как на самом деле выглядел да Винчи - искусствоведы в той или иной степени сомневаются в достоверности всех автопортретов великого полимата, а также работ других художников, где он предположительно изображен.

Когда Тайлер увидел две подобные работы, картину "Спаситель Земли" и скульптуру "Давид", отлитую Андреа дель Верроккьо, он заметил одну общую черту, крайне необычную с точки зрения стандартов эпохи Возрождения.

И Иисус, и Давид, роль которых играл сам да Винчи, очень странным образом смотрели на окружающий мир. Изучив положение их глаз и вычислив позицию зрачка, британский врач обнаружил, что великий художник страдал от легкой формы косоглазия.

Левый глаз творца, как выяснил ученый, отклонялся наружу примерно на 10 градусов по сравнению с правым зрительным органом на каждой из этих работ. Это лишало его "трехмерного" бинокулярного зрения в те моменты, когда он не концентрировался, и заставляло щуриться при рассматривании далеких предметов.

Подобная особенность зрения да Винчи, как считает Тайлер, помогала ему "сверять" изображение на холсте или бумаге с реальной картиной окружающего мира, переключаясь между трехмерным и двумерным видением пространства. Этим может объясняться необыкновенная "глубина" его работ и отличное чувство перспективы, заключает офтальмолог.

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