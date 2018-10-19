Мемы про еду признали опасными

Британские исследователи из университета Лафборо заявили, что мемы про еду могут способствовать кризису ожирения и наносить вред подросткам в значительных масштабах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо в британский парламентский комитет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ученых, многие мемы несут в себе опасные сообщения и освещают нездоровые привычки в еде.

"Значительное количество людей в Twitter делятся связанными со здоровьем интернет-мемами, как с положительным, так и с отрицательным посылом", - написали эксперты, отметив, что многие картинки "содержат неприемлемые материалы".

К письму исследователи приложили пример потенциально опасного мема - фотографию ребенка с избыточным весом и надписью "Бесплатное питание? Я в деле". Кроме того, ученые были обеспокоены мемом, на котором изображено человекоподобное тело, собранное из изображений пицц, гамбургеров и сосисок вместо конечностей. Оно сидело рядом с обычными людьми, а надпись под ним гласила "Я".

"Подавляющее большинство подростков демонстрируют мало эмоций, если таковые вообще имеются, когда делятся этими мемами", - отметили представители университета.

Ученые также написали, что британская медицина тратит миллиарды фунтов стерлингов на лечение последствий нездорового образа жизни. Опасность ненадлежащих сообщений о здоровье, которые содержатся в мемах, может быть способствующим фактором, считают эксперты.

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