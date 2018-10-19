Знаменитый повар раскрыл секрет идеального гамбургера

Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, как приготовить идеальный гамбургер. Свои советы он изложил в десятиминутном видео, опубликованном на YouTube в канале Good Morning America, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рамзи утверждает, что очень важно правильно выбрать мясо. Он делает фарш из говяжьей шейки или лопатки, в которые, по его словам, примешивает "чуточку грудинки". Добавив яйцо, повар лепит из фарша котлеты и оставляет их на сутки, прежде чем пожарить на гриле.

"Когда котлеты оказываются на огне, секрет в том, чтобы как можно меньше их двигать, - объясняет Рамзи. - Чем больше вы их двигаете, тем выше вероятность, что они развалятся". Попутно повар разогревает на том же гриле булки и выкладывает на решетку лук, который он считает важнейшим ингредиентом идеального гамбургера.

Пока котлеты жарятся, Рамзи смазывает их с обеих сторон жидким маслом. По его мнению, стоит добавить в масло собственный штрих - например, красное вино или чипотле (популярная мексиканская приправа из копченого перца халапеньо).

Последний секрет шеф-повара - правильная сборка гамбургера. Помимо котлеты, он состоит из пары жареных булочек, щедро смазанных майонезом, салата латук, свежего жареного лука, сыра и ломтика помидора. Гамбургер нужно собрать, как только котлета снята с огня, поэтому ингредиенты лучше приготовить заранее. "Это очень важный совет, - говорит Рамзи. - Почему? Так гамбургер не успеет остынуть".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook