Сбывшиеся «предсказания» Жюля Верна

Писатели-фантасты - люди уникальные. Порой кажется, что у них в личном пользовании находится машина времени, путешествуя на которой в будущее, они создают свои произведения. Иначе как объяснить тот факт, что они буквально предсказывают то, о чем в их времени можно только мечтать?

Одним из таких "предсказателей", безусловно, был Жюль Верн. Что же из того, о чем он написал в своих романах, действительно сбылось? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Космические полеты

Путешествия за пределы Земли, конечно, - одно из самых известных "пророчеств" французского автора. Правда, вместо космического аппарата Жюль Верн "выстреливал" модулем с располагавшимся в нем пилотом из специальной космической пушки.

Фантаст даже озаботился мыслью о перегрузках, которые могут испытывать космические путешественники, а также буквально предугадал некоторые вещи, которые в будущем действительно произошли.

Так, например, он с удивительной точностью описал все детали полета, сделал корпус модуля, который использовался вместо "ядра" космической пушки алюминиевым, а число путешественников, которых он отправил на Луну, равнялось трем.

Именно трое космонавтов входили в состав команды каждого из "Аполлонов", а при создании их посадочных модулей специалисты использовали сплавы алюминия. Вспомнили прочитанные в детстве фантастические романы?

Летательные аппараты

С удивительной точностью предсказал Жюль Верн и появление авиации. Покорением воздушной стихии занимается Робур-завоеватель. Он создает транспортное средство, способное подниматься в воздух с помощью пропеллеров. Правда, его "Альбатрос" внешне напоминал обычный корабль, он вполне мог стать прообразом вертолета.

А вот другое изобретение Робура (а по сути, Жюля Верна) до сих пор еще не воплощено в жизнь. Изобретатель создал универсальную машину, которая могла с одинаковой легкостью летать по воздуху, ездить по земле и плавать по воде и даже под водой.

Летательные аппараты в романах Жюля Верна были сделаны из алюминия. В реальности в авиации этот материал стали применять через десятки лет.

Помимо этого, он описывал летательные аппараты из алюминия. А до применения этого металла в авиации оставались долгие десятилетия.

Подводные лодки

Разумеется, во времена Жюля Верна аппараты, способные погружаться под воду, уже существовали. Но они никак не могли конкурировать с легендарным "Наутилусом". Откровенно говоря, даже сейчас в мире не существует подводных лодок, подобных той, на которой совершал свои путешествия капитан Немо. Тем не менее, Верн все же смог "угадать" детали: способность субмарин совершать длительные путешествия под водой, исследовать глубины океана, выступать в качестве военной техники. Кстати, первую в мире подводную лодку назвали "Наутилусом".

Акваланг

Специальные костюмы для погружения под воду в эпоху, когда жил Жюль Верн, уже использовали. Но писатель "усовершенствовал" их: его герои могли свободно перемещаться под водой, используя баллоны с воздухом.

Города XX века

Удалось фантасту с удивительной точностью воссоздать и картину городов будущего. В своем романе "Париж в XX веке" Жюль Верн попытался угадать, каким же станет столица Франции через столетие.

В Париже, описанном писателем в 1863 году, люди жили и работали в небоскребах, ездили на скоростных поездах и пользовались невероятными вычислительными машинами.

А еще Жюль Верн предсказал, что преступников будут казнить при помощи электрического стула. В его время об этом даже подумать было странно.

По иронии судьбы, именно этот роман, в котором фантасту удалось с поразительной точностью воссоздать картину нашего современного мира, при жизни писателя выпущен не был. Рукопись начинающего автора забраковали по причине того, что он описал совершенно невероятные, по мнению издателей, вещи. Впервые "Париж в XX веке" был напечатан лишь в 1994 году, когда в жизни людей все эти "невозможные" изобретения уже давно присутствовали.

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