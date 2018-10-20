Ученые объединили пробиотики и антибиотики в борьбе против супербактерий

На сегодняшний день ведётся гонка вооружений между человечеством и бактериями. К сожалению, выигрываем не мы. Причина в том, что бактерии постоянно изменяются и эволюционируют, постепенно развивая устойчивость к современным лекарствам.

Недавно исследователи Массачусетского технологического института (MIT) нашли способ объединить пробиотики и антибиотики в борьбе против супербактерий, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как бы ни были действенны антибиотики, чрезмерное использование этих препаратов грозит возвращением в "тёмные века" медицины, где даже самые обыкновенные процедуры и болезни снова станут опасными для жизни.

Одни группы учёных разработают новые антибиотики и альтернативные методы лечения, другие стараются выжать максимум из существующих технологий, например, "перевооружая" старые антибиотики.

Специалисты из MIT решили пойти другим путём и объединить пробиотик Bio-K+ с часто используемым антибиотиком тобрамицином.

Каждый из них эффективен в уничтожении определённых супербактерий. Например, Bio-K+ содержит три вида лактобацилл, часто встречающихся в йогуртах. Они способны уничтожать опасный метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA).

Правда, исследователи точно не знают, как пробиотик убивает MRSA. Возможно, здесь играет роль молочная кислота, пептиды или другие белки, которые они производят.

Теперь о другом участнике дуэта: выбор пал на тобрамицин, поскольку он эффективен против синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa).

Два упомянутых выше вида бактерий часто встречаются при инфицировании ран. Но использование тобрамицина и Bio-K+ по одиночке не принесёт желаемого результата, потому что антибиотик уничтожит пробиотик.

Чтобы не допустить этого, учёные "спрятали" Bio-K+ в защитную капсулу из альгината. Последний является частью биоплёнки, которую создают колонии бактерии для своей защиты, и производится в больших количествах для различных промышленных целей.

Чтобы испытать полученную комбинацию, учёные добавили смесь в чашку Петри, содержащую P. aeruginosa и MRSA. Оказалось, что "бойцы" полностью уничтожили все бактерии.

Если же учёные не прятали Bio-K+ в альгинат, антибиотик, как и предполагалось, убивал пробиотик. В этом случае MRSA после атаки выживал.

"Когда мы использовали только один компонент, антибиотики или пробиотики, он не мог уничтожить все патогенные микроорганизмы. Но [полное очищение] важно, когда у человека есть раны с различными бактериями. В таком случае одних антибиотиков недостаточно, чтобы убить их все", - говорит ведущий автор исследования Чжихао Ли (Zhihao Li).

По словам исследователей, опубликовавших результаты работы в научном издании Advanced Materials, следующий шаг - проверить комбинацию на животных и людях. Если результаты окажутся положительными, подобное лечение можно будет применять при заживлении ран.

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