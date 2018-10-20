Интересные факты о кошках, которые многие не знают - ФОТО

Знаете ли вы, что у чрезмерной любви к котикам есть название? Айлурофилия (от греческого Ailurophilia: ailuros - кошка и philos - любовь) - патологическая привязанность к кошкам. Если ничего нового из приведенных Day.Az со ссылкой на Рамблер фактов, вы не почерпнули, очевидно, у вас она.

У кошек отличная кратковременная память, они 16 часов помнят, где спрятано лакомство (для сравнения - пес помнит всего 5 минут). Про долговременную память пока мало что понятно.

Максимальная скорость движения, которую может развивать кошка, - 50 км/час.

Кошки не чувствуют сладкого вкуса, но это не точно. Последние исследования ученых опровергают этот факт.

Поверхность носа у кошек так же уникальна, как отпечатки пальцев у людей.

Кошки не мяукают между собой, этот "язык" они используют для общения с людьми.

Первые три месяца глаза у всех котят ярко-голубые.

У кошек нет потовых желез по всему телу, как у людей. Они потеют только через подушечки лап.

В 50-х годах прошлого века котенок совершил восхождение на легендарную гору Маттерхорн.

Дверь для котика придумал Исаак Ньютон, который, очевидно, не любил отвлекаться от своих занятий по бытовым мелочам, но это тоже не точно. Вероятно, это легенда, в действительности ученый никогда не держал ни кошек, ни других домашних животных.

За одну беременность кошку могут оплодотворить несколько котов.

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