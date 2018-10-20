Сколько необходимо спать женщине в день - МНЕНИЕ УЧЕНЫХ

Чтобы долго сохранять девичью красоту, быть бодрой и полной сил, необходимо спать не менее девяти часов в сутки - так считала знаменитая Софии Лорен и именно так она поступала всю жизнь. А вот "железная леди" Маргарет Тэтчер спала не более четырех часов в сутки. При этом ее бодрости, трудоспособности мог позавидовать любой. И выглядела она всегда превосходно. Так сколько же должна спать женщина, чтобы сохранить здоровье, бодрость, прекрасный внешний вид, умственную и физическую работоспособность? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

- В любом случае больше, чем мужчина, - утверждает директор Исследовательского центра сна английского университета Лафборо Джим Хорн. По его словам, связано это с тем, что женщины, в отличие от мужчин, как правило, решают сразу несколько задач, выполняя одновременно множество обязанностей. Поэтому потенциал мозга у женщин задействован больше, чем у мужчин, следовательно, и отдыхать они должны дольше.

Специалисты Центра сна проводили исследования влияния продолжительности сна на мужчин и женщин. Выяснилось, что недостаток сна на женщинах сказывается более негативно, нежели на сильной половине человечества. От недосыпа женщина может испытывать даже психологический стресс. Хроническим недосыпанием названа постоянная продолжительность сна меньше семи - восьми часов. Джим Хорн поясняет, что когда мы спим, наш мозг, подобно компьютерной операционной системе, выполняет дефрагментацию, то есть, обрабатывает всю полученную за день информацию и "раскладывает" ее по полочкам. Недостаток сна нарушает эффективную взаимосвязь синапсов (контактов между двумя нейронами или нейроном и получающей сигнал клеткой) и с годами может привести к болезни Альцгеймера.

Более детально исследовали эту проблему в частном исследовательском учебном заведении - Дюкском университете (штат Северная Каролина США). Его специалисты отслеживали состояние более двухсот мужчин и женщин среднего возраста. Для исследования отбирались люди, не имеющие проблем со сном, не принимающие никакие лекарства и некурящие.

Испытуемые записывали свой распорядок, свое самочувствие каждое утро, сразу после пробуждения. Также по утрам у них брались образцы крови для отслеживания конкретных биомаркеров.

Выяснилось, что проблемы сна были у более чем трети испытуемых, хотя они об этом и не подозревали. Причем у женщин они были выражены более явственно, о чем свидетельствовали и психоэмоциональное состояние, и анализ крови, и настолько высокий уровень с-реактивного белка, что это вызывало риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним из самых негативных факторов недосыпания у женщин стал повышенный уровень инсулина в крови, что со временем может привести к диабету второго типа.

Специалисты Гарвардского университета в своих исследованиях решили выявить конкретную взаимосвязь между продолжительностью сна и диабетом. В их исследовании участвовали почти 60 тысяч женщин в возрасте от 55 до 83 лет. Согласно опубликованным в журнале Diabetologia результатам этих исследований, повышенному риску диабета были подвержены женщины, чей сон длился менее шести часов. Дамы, ежесуточно уделявшие сну от семи до восьми часов, имели минимальный риск развития диабета. А вот те, кто, по сравнению с началом исследования, увеличили срок сна на два часа (вне зависимости от того, какой продолжительности он был до этого), на 15 процентов повысили риск приобретения диабета второй степени.

Обобщив все данные, ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что в среднем женщина должна спать не менее семи, но не более девяти часов в сутки.

С этим поспорят ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они 14 лет исследовали другую взаимосвязь - сна и продолжительности жизни. В эксперименте участвовало почти 500 женщин. Начался он в 1995 году, а уже в этом столетии, спустя четырнадцать лет, были подведены итоги. Все это время за состоянием испытуемых велось постоянное наблюдение.

Особое внимание уделялось периодичности и продолжительности сна. За время испытания из жизни ушла пятая часть добровольцев в основном преклонного возраста. Из женщин преклонного возраста, сохранивших жизнь, большинство спали от пяти до шести с половиной часов в сутки. Из чего ученые вывели наиболее оптимальную продолжительность сна для женщин - четыре часа сна мало, а семь - перебор.

А теперь вернемся к Софи Лорен и Маргарет Тэтчер. Установленная ими продолжительность сна никак не вписывается в эти рамки. И не должна, скажут ученые университетов из штатов Пенсильвания и Вашингтон. Для того чтобы выявить взаимосвязь между продолжительностью сна и самочувствием человека, они провели эксперимент. Полсотни мужчин и женщин с отличным состоянием здоровья, которые привыкли спать по 7-8 часов в сутки, разделили на четыре группы.

В первой люди вообще не должны были спать в течение трех суток. Во второй спали по четыре часа, в третьей - по шесть, а в четвертой - по восемь. Три последние группы соблюдали новый режим на протяжении двух недель. Все это время за их состоянием следили медики.

Результат эксперимента: те, кто спал по восемь часов - никаких изменений в состоянии здоровья не показали. Различные отклонения (снижение когнитивных функций, ухудшение реакции, провалы в памяти) выявились у спавших по шесть часов в сутки. У тех, кто спал по четыре часа - эти отклонения фиксировались чаще, чем у предыдущих. Самыми худшими были показатели у тех, кто не спал совсем.

Основной вывод эксперимента - любому человеку (вне зависимости от пола) спать нужно столько, сколько требуется именно его организму. 7-8 часов этой действительно оптимальная продолжительность сна, но она среднестатистическая. Каждый человек индивидуален, и у каждого своя продолжительность времени на восстановление организма. Истории известны случаи, когда люди довольствовались двумя часами сна в сутки как, например, Томас Джефферсон. Та же Маргарет Тэтчер, по свидетельству ее секретаря, в отдельные дни обходилась полутора или двумя часами сна. Однако, во-первых, это личности неординарные, а, во-вторых, недосыпание имеет обыкновение накапливаться. Так, у участников эксперимента университетов США состояние ухудшалось постепенно. Даже когда они явно не чувствовали недостаток сна, он отражался на различных показателях их самочувствия.

При различных выводах в результате проведенных исследований все ученые, изучавшие проблему продолжительности сна, едины только в одном: если регулярная продолжительность сна человека превышает 12 часов в сутки, ему нужно обратиться к врачу.

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