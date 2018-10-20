Продукты, которые не следует есть на завтрак

Суета, желание все успеть и сумасшедшие графики приводят к тому, что многие люди игнорируют завтраки. При этом все больше врачей подчеркивают их важность в поддержании работы организма. Правда, отмечая, что съеденная после подъема пища должна быть исключительно здоровой. Что именно можно считать таковым? О том, что на завтрак не нужно есть фастфуд или какие-нибудь конфеты, знают, наверное, все. Но, если разобраться, вред нашему телу могут нанести и привычные продукты, насчет замечательных свойств которых у нас не возникает сомнений. Day.Az со ссылкой на kto-chto-gde.ru представляет список еды, которую не следует есть по утрам.

Готовые завтраки

Готовые завтраки, которыми рекламодатели предлагают нам кормить всю семью, лишены хотя бы намека на натуральные витамины. Те, которыми они обогащены (например, кальций), - синтетические, а потому усваиваются в разы хуже. Не стоит забывать: завтраки с полок супермаркетов могут быть обжарены на пальмовом масле. Это же касается и покупных мюсли - они быстро портятся, накапливая токсины, да и качество ингредиентов вызывает много вопросов (если уж вы хотите полакомиться, приготовьте их самостоятельно из овсяных хлопьев и цукатов хорошего качества). Каши быстрого приготовления - еще один вредный продукт. Клетчатки в них на порядок меньше, чем в полноценных аналогах, зато есть сахар, ароматизаторы и прочие прелести. Уж лучше съесть обычный геркулес.

Протеиновые батончики

Спортивное питание давно вошло в моду: по легенде, оно помогает сбросить ненавистные килограммы. Но так ли это? Действительно, протеиновые батончики могут служить хорошим источником белка, только, прежде чем закупаться этими продуктами, стоит внимательно изучить их состав. Как правило, выглядит он не слишком привлекательно: всевозможные красители, подсластители и ароматизаторы. По сути, батончик - та же конфета, залитая сладким сиропом, а надпись "низкокалорийный" на яркой упаковке призвана запудрить мозги потребителям. По своей калорийности снеки не уступают шоколаду, так что похудеть на них не очень-то и получится.

Соки - свежевыжатые и пакетированные

Пить сок натощак - не лучшая в мире идея: он раздражает желудок, способствуя излишней выработке желудочного сока, а заодно влияет на уровень сахара в крови, повышая его. Если уж хочется полакомиться фрешем, сделайте это после приема другого блюда. Пакетированные соки вредны сами по себе: чаще всего это восстановленные продукты, содержащие внушительное количество углеводов, а вместо мякоти мы видим жмых вперемешку с пектином.

Фрукты и овощи

Дело обстоит так же, как и с соком: кислоты, содержащиеся в плодах, раздражают желудок, вызывая вздутие. Съеденные с утра цитрусовые могут стать причиной аллергии и гастрита, бананы способны нарушить кальциево-магниевый баланс; помидоры, груши и хурма из-за большого содержания пектина и дубильной кислоты становятся причиной образования желудочного камня. К тому же фрукты могут быть калорийными и содержать нитраты. Их следует есть только после основного приема пищи, но никак не на завтрак (да простят нас сторонники фрукторианства).

Джемы

Может казаться, что в кусочке хлеба, обильно смазанном джемом, нет ничего такого, ведь на баночке производитель написал о "натуральности" всех ингредиентов. Но нет: варенье содержит значительное количество сахара, который мгновенно усваивается организмом, раздражая поджелудочную железу. Этот процесс запускает выработку инсулина - уровень сахара в крови падает, а вы испытываете апатию. Хлеб и выпечка не так уж и безопасны: в них содержится большое количество глюкозы - есть шанс набрать вес, а дрожжи в составе способствуют образованию желудочных газов.

Творожные и плавленые сырки

Уж сколько раз твердили миру: основной продукт в творожных сырках вовсе не творог, а сахар, приправленный растительными жирами, консервантами и искусственными ароматизаторами (вот откуда берется тот самый аромат ванили). О наполнителях также нельзя сказать ничего хорошего: этот тот же джем с зашкаливающим количеством сахара, сделанный из неизвестно каких фруктов. Уж если и есть такие сырки, то только в качестве десерта, при этом ограничивая количество. Плавленые сырки - еще один супервредный продукт: в процессе термообработки из сыра исчезают все полезные элементы - в итоге остается один сплошной жир, приправленный ароматизаторами. Готовят треугольнички из неликвидных кусков обычного сыра - еще один повод задуматься в магазине.

Покупные торты и пирожные

Речь идет именно о покупной продукции, ведь домашняя выпечка состоит из ингредиентов, в качестве которых вы уверены. Торты и пирожные, снабженные добротным количеством масляного крема, - рекордсмены по количеству калорий. При их изготовлении в ход идет огромное количество сахара, иногда маргарин, стабилизаторы и прочий набор химических элементов. Если вы внимательно ознакомитесь с составом, то увидите: различные добавки занимают несколько строк. В сладостях нет ничего полезного, а начинать с них свой день не стоит и подавно. Утром поджелудочная не вырабатывает нужное количество инсулина, потому конфетки-бараночки повышают сахар в крови и шансы заполучить диабет.

Колбасы, сосиски

Что такое колбаса? Много жира и соевого белка, мало натурального мяса. А еще целый ряд добавок, солей и прочих не самых полезных веществ. В процессе изготовления что колбас, что сосисок в дело идет не только туша животного с интенсивным откормом, но и жир из кожи/костей, а также гидрогенизированные растительные жиры (прежде всего пальмовое масло, превращающееся в трансжиры). Для придания фаршу большей структурности и цвета в него добавляют красители и стабилизаторы, а также ведущий к раку желудка нитрат натрия, мешающий развитию трупных бактерий. ВОЗ официально признала мясные полуфабрикаты вредными, рекомендовав ограничить их потребление. Ну а начинать утро с бутербродов и вовсе не стоит: вкупе с белым хлебом и спредом из колбасы получается калорийная бомба, которая отразится на талии.

Йогурт

Не бойтесь: сам по себе йогурт безвреден - если, конечно, мы говорим о продукте без добавок, а не о том, где содержатся лженаполнители и шоколадная крошка. Но, будучи съеденным натощак, он не принесет организму никакой пользы. Знаменитые лактобактерии не работают в пустом желудке - их разъедает желудочный сок. Так что начинать свой день молочными продуктами - далеко не лучшая идея: употребляйте их на ужин или через 2-3 часа после первого приема пищи.

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