Точный гороскоп на субботу

Сегодняшний гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся. Вместо этого звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу - время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию для будущих трудовых подвигов. Однако помните, что алкоголь сегодня не лучшее средство для отдыха: день склоняет к неумеренности во всем, что касается сомнительных удовольствий.

Овен

Сегодня Овен рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах - например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, - и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Овну быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет.

Телец

В течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Тельца, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Телец встретится; вопросы, которые ему придется решать; ситуация, с которой он столкнется, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Тельцом на сегодня. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком "плюс", так и со знаком "минус", этот день внесет в жизнь Тельца свежую струю!

Близнецы

Сегодня Близнецы могут столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг них будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Близнецам удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что они могут сделать сегодня, - это держать под контролем то, за что отвечают сами, лично. И, конечно же, набраться терпения - оно сегодня нужно Близнецам как никогда.

Рак

Время работает против Рака: весь день он способен опаздывать куда-то. Ощущение, что он бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Раку сегодня может казаться, что еще чуть-чуть, и он все успеет... Но скорее всего, это будет самообман.

Лев

Льву следует иметь в виду - в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу вокруг споры сегодня способны так, что не то что на истину - на простые дела не останется сил. Звезды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Льва на то, чтобы он вступил в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Льву потребуется немало времени, нервов и сил.

Дева

Деве следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у нее инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самой Девы: если она спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды гороскопа советуют Деве сегодня не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы - если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.

Весы

Весы не будут настроены на трудовые подвиги. Наоборот, они могут чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будут склонны делать небрежно. День пройдет у них под девизом: "Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра". Так что если у Весов есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться - работник из них сегодня все равно не лучший, а вот отдохнуть им не помешает.

Скорпион

Скорпиону будет непросто войти в нормальный ритм, но если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Скорпиону с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Скорпиону преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп - энергичный, стремительный и позитивный.

Стрелец

В делах Стрелец будет руководствоваться правилом: "Работа не волк, в лес не убежит!". Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Стрельцу сегодня потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Стрелец придумает предлог отложить на пару дней то, что ему нужно сделать сегодня. И правильно! В другой день у Стрельца это получится лучше.

Козерог

Козерогу, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от него соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Козерогу стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы его игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг.

Водолей

Мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Водолею покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды гороскопа предупреждают, что Водолею не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову сегодня, будут сродни фантастическим мечтам - то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.

Рыбы

Сегодня лучшим режимом, в котором Рыбы смогут существовать, будет авральный! Правда, сами для себя они вряд ли способны его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Рыбы сумеют проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация сегодня не потребует от Рыб работать на пределе возможностей, их день пройдет спокойно и даже сонно - такая уж особенность у этого дня!

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