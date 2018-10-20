На небосводе обнаружены Эйнштейн, Халк и Годзилла

С давних пор люди, смотря на звездное небо, мысленно объединяли визуально расположенные рядом звезды в созвездия. Больше других в популяризации получившегося знания преуспели древние греки,благодаря которым даже самый невежественный в астрономии человек может найти на ночном небе Большую Медведицу, а чуть менее невежественный - и Малую. Конечно, наблюдатели при этом должны находиться в Северном полушарии и иметь относительно неплохое зрение.

Но, видимые нам созвездия имеют одну общую черту - их звезды видны в оптическом диапазоне. А, по меркам современной науки, это условие необязательно - звездное небо можно наблюдать и иначе.

Коллектив сотрудников NASA решил отметить десятый юбилей космического гамма-телескопа Fermi, построив карту созвездий рентгеновского звездного неба. От обычной карты она отличается тем, что ее объекты видимы в рентгеновском диапазоне, который человеческий глаз не различает.

А вот с применением специальной техники все выглядит иначе, и звезды на небе другие, и созвездия, разумеется, тоже. Авторы идеи отнеслись к ней как типичные люди XXI века, поместив на небо уйму персонажей, присутствующих в современной мифологии.

На получившийся результат можно поглядеть на сайте NASA.

Космический телескоп Fermi (исходно он назывался Gamma-ray Large Area Space Telescope) запущен летом 2008 года. Находится на околоземной орбите. Его задачей является изучение квазаров, пульсаров и сверхновых - да и всего прочего, что видно в рентгеновском диапазоне. Вплоть до темной материи, которую, возможно, тоже удастся обнаружить (пока не удалось).

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