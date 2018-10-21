Как сделать любые бактерии безвредными?

Современная медицина вот уже несколько лет пытается решить проблему супербактерий, которым все современные антибиотики не страшны.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, исследователи из Университета Кейс Вестерн Резерв, возможно, нашли способ решить эту проблему, при этом антибиотики для этого им вообще не нужны. Они разработали метод, которым вылечили сепсис у мышей с помощью небольших молекул F12 и F19. Те смогли заблокировать любое болезнетворное влияние бактерий, даже не уничтожая их.

Обыкновенный антибиотик разрушает клеточные стенки бактерий, после чего бактерии распадаются и умирают. Молекулы же работают по‑другому. Они связываются с белками бактерий, которые играют важную роль в производстве токсинов, и в результате выключают их. А без этих белков бактерии становятся абсолютно безвредными.

В экспериментах на мышах исследователи выяснили, что 70% мышей без лечения умерли от сепсиса, тогда как 100% мышей, получивших F12 и F19, выжили. Вдобавок ученые выяснили, что при добавке этих молекул действие антибиотиков становятся гораздо сильнее, а это значит, что такой коктейль способен справиться даже с серьезными инфекциями.

Но самое главное в том, что F12 и F19 не убивают и даже не повреждают бактерии. Те продолжают жить, просто не вырабатывая токсинов, из-за которых болеют люди. Поэтому никакой эволюционной надобности вырабатывать сопротивление к молекулам нет, и их действие будет длиться гораздо дольше, чем у любого антибиотика, и навряд ли появятся некие супербактерии в ответ на такое лечение.

Пройдет еще немало времени, прежде чем F12 и F19 применят на людях, но первые исследования дают немалую надежду на кардинально новое и эффективное лечение.

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