Мрачные секреты сказочного королевства Уолта Диснея

Компании Disney нравится позиционировать себя как королевство милых грызунов, положительных супер-героев, счастливых принцесс и семейных парков развлечений.

Однако, под этой маской веселья и радости существует кое-что гораздо более темное. Во всяком случае, читатели американского сайта cracked.com накопали немало занятной информации об этой всемирно известной компании. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет обнаруженные ими мрачные факты о сказочном королевстве Уолта Диснея.

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Во время Второй мировой войны компания Disney выпускала фильмы, обучающие стрельбе, и военную пропаганду. Аниматоры использовали свои фирменные дурацкие гэги и претенциозный стиль для создания фильмов-инструкций по стрельбе из противотанковых винтовок, что резко контрастирует с нынешним имиджем компании.

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Парк отдыха Уолта Диснея World's River County однажды стал причиной гибели мальчика. В 1980 году он умер после заражения мозговой амебой во время купания в аквапарке. Однако, этого инцидента было недостаточно для закрытия парка. Он был закрыт лишь в 2001 году из-за отсутствия спроса.

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Уолт Дисней пригласил бывшего инженера СС Вернера фон Брауна для участия в создании аттракциона "Ракета на Луну" в парке Диснейленд. А бывший военный дознаватель "Люфтваффе" Ханс Шарф устанавливал мозаичные панно в парке Walt Disney World.

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Уолт Дисней лично помогал создавать детский противогаз "Микки-Маус". Хотя подобных устройств осталось немного, их и сегодня можно увидеть в экспозиции разных музеев в Соединенных Штатах.

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В 1974 году 18-летняя Дебби Стоун стала первой сотрудницей компании, которая умерла на рабочем месте. После исполнения шоу "Америка поет", Дебби оказалась между вращающимся огромным барабаном и неподвижной стеной сцены, и была раздавлена насмерть.

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Один день отдыха в парке "Волшебное королевство" в праздничные дни и в других случаях наплыва посетителей обойдется семье из двух взрослых и двух детей не менее чем в 500 долларов. Причем, в эту сумму не входят расходы на транспорт, отель, паркинг, сувениры или питание. Только посещение парка!

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Однажды Уолт Дисней планировал продавать вино под маркой мультфильма "Рататуй". Однако, идея не увенчалась успехом. Планы были отменены в последний момент в связи с жесткой критикой, согласно которой использование образа любимого детьми героя привлечет к этому вину людей, не достигших совершеннолетия, а это является нарушением закона о рекламе.

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История легендарной группы "Битлз" завершилась в поместье Диснея. В 1974 году во время отдыха на полинезийском курорте компании Диснея, Джон Леннон подписал контракт о роспуске группы.

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За исключением большого флага площади, все американские флаги в Диснейленде являются фальшивыми, то есть на них изображено неправильное количество звезд и полос. Это сделано сознательно: если бы флаги были настоящими, их пришлось бы поднимать и опускать ежедневно, как предписывает американская Конституция.

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Израсходовав 30 миллионов долларов и причинив колоссальный ущерб окружающей среде, Дисней был вынужден полностью отказаться от готового к эксплуатации курорта на Багамских островах. Хозяева не продумали до конца логистику доставки туристов на круизные корабли и обратно, и вместо того, чтобы спасти то, что можно, и передислоцировать курорт, они просто оставили все сооружения гнить на месте.

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Компания Disney почти полностью контролирует законы США об авторском праве. Она неоднократно успешно лоббировала продление срока защиты авторских прав, с целью не допустить превращения образа Микки-Мауса во всеобщее достояние.

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Walt Disney Company активно популяризировала миф о том, что лемминги сознательно совершают массовое самоубийство в своем документальном фильме "Белая пустошь". На самом же деле авторы фильма просто сбрасывали этих милых грызунов со скалы, чтобы снять сцену их миграции. Теперь известно, что это естественный процесс, сопровождающийся лишь отдельными случайными смертями.

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На территории курорта Disney Company в Флориде есть заброшенный аквапарк River County. Репортеру Сефу Лоулесу пришлось преодолеть 6-метровое ограждение, чтобы сделать эти снимки, после чего ему было запрещено посещать Disney World пожизненно.

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Всемирный центр отдыха и развлечений Walt Disney World постоянно подвергается массовому нашествию крокодилов. Число рептилий, пойманных на территории центра постоянно растет, прежде всего из-за того, что он расположен в центре водных путей и каналов, населенных аллигаторами.

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Лишь в 2015 году компания начала устанавливать металлодетекторы на входе во все тематические парки. Это произошло через неделю после того, как некий мужчина попытался проникнуть в Disney World с пистолетом, и много лет спустя после нескольких других инцидентов с огнестрельным оружием, включая два захвата заложников и одно самоубийство.

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