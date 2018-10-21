«Пришелец» на Земле: для чего звездорылу щупальца? - ФОТО

Звездорыл отличается от других кротовых двадцатью двумя наростами на мордочке, благодаря чему животное напоминает пришельца.

1. Звездонос, или звездорыл - млекопитающее семейства кротовых. Этот вид можно встретить только в Северной Америке, в Юго-Восточной Канаде и на северо-востоке США. Его ключевое отличие от других кротовых заключается в необычной морде: здесь у звездоноса расположены 22 кожных нароста.

2. Для чего нужны эти странные щупальца? Как известно, зрение - далеко не самая сильная сторона у кротовых. Вместо этого у звездорыла есть отличный орган осязания, с помощью которого за доли секунды он может найти потенциальную добычу. Зверек орудует своими щупальцами настолько быстро, что человеческий глаз не может за ними уследить: звездонос может проверять ими до тринадцати мелких объектов в секунду.

3. Кроме того, ученые считают эти наросты самой чувствительной системой осязания из известных науке. Биолог Кеннет Катания зафиксировал в строении этого органа более 100 тысяч нервных волокон. Это в пять раз больше, чем у человеческой руки.

4. Наросты без устали изучают окружающее пространство и анализируют все вокруг. Звездоносы находят себе добычу в воде, под землей и на поверхности. Они употребляют в пищу дождевых червей, насекомых и их личинок, реже - ракообразных и мелких рыб.

5. Сам по себе звездорыл - животное не очень крупное: обычно размер его тела едва превышает 10 см, иногда достигает 20 см. Диаметр рыльца всего 1 см, масса взрослых особей - около 85 г. А еще, у этого крота имеется довольно внушительный хвост - до 8 см.

6. Но вернемся к щупальцам. Звездоносы - это еще и первые млекопитающие, которые могут чувствовать запахи под водой. Для этого кроты выдувают в воду пузыри, а затем втягивают их ноздрями обратно; это и позволяет звездоносу улавливать запах.

7. Звездонос часто становится добычей сов, ястребов, хорьков, ласок, кошек и собак. Под водой основная угроза для звездоноса - норка, крупные окуни и цапли.

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