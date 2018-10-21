Темный вихрь на Нептуне: загадочная аномалия

Как и у Юпитера, на поверхности Нептуна прячется загадочная аномалия. С помощью телескопа "Хаббл" астрономам NASA впервые удалось увидеть, что странный вихрь на Нептуне постепенно уменьшается в размерах, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Необычное погодное явление на Нептуне официально названо "темным вихрем", и в чем-то оно напоминает Большое Красное Пятно Юпитера. Как и БКП, темный вихрь движется в антициклонном направлении, "подметая" замороженные фрагменты различных веществ из атмосферы планеты. Агустин Санчес-Лавега (Agustín Sánchez-Lavega) из Университета Страны Басков в Испании поясняет, что в настоящее время у ученых еще нет информации о том, как формируются подобные вихри и как быстро они вращаются. Он предположил, что погодные аномалии возникают из-за нестабильности ветров, которые дуют на запад и на восток.

В отличие от БКП, которому более 200 лет, темный вихрь Нептуна стал видим лишь в последние несколько лет. Если догадка NASA верна и он в основном состоит из сероводорода, то вихрь к тому же должен источать сильный запах тухлых яиц. Кроме того, вихрь на Нептуне - первый из подобных антициклонов, у которого наблюдаются признаки постепенного угасания. Когда его впервые обнаружили в 2015 году, его диаметр составлял 5000 км, а на снимках телескопа "Хаббл" в октябре 2017 года это расстояние уменьшилось до 3700 км. Кроме того, вопреки ожиданиям ученых, по мере угасания вихрь не движется по поверхности планеты.

Майкл Х. Вонг (Michael H. Wong) из UC Berkeley, ссылаясь на предыдущую работу, проделанную в Университете Луисвилля, рассказывает о несоответствии математической модели и реальной картины, которую астрономы наблюдают в телескоп. Согласно предварительным расчетам, вихрь должен был медленно дрейфовать в сторону экватора и, достигнув его, зрелищно развеяться с высвобождением большого количества облаков. Однако аномалия, судя по всему, предпочла медленно угаснуть и двигаться не к экватору, а к южному полюсу планеты. В настоящее время ученые не могут с уверенностью сказать, когда именно темный вихрь на Нептуне исчезнет окончательно: кроме "Хаббла" и "Вояджера", никакие другие исследовательские приборы не наблюдали подобной вихревой активности. Вероятно, запуск телескопа имени Джеймса Уэбба в ближайшем будущем прольет свет на эту загадку.

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