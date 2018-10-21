Жестокая загадка про головы в песке

Day.Az со ссылкой на popmech.ru предлагает читателям решить загадку "Головы в песке". Вот условия: четверо людей закопаны по шею в песок и не могут повернуть голову; они могут смотреть только прямо перед собой, как показано на рисунке.

Стена, разделяющая A и B, непрозрачная. Переговариваться закопанным нельзя.

Каждый из них знает, где закопаны остальные и что на всех четверых надеты шляпы - две белых и две черных, но ни один не знает, шляпа какого цвета на голове у него самого. A и B не видят ничего, кроме стены. С видит шляпу B, а D видит шляпы B и C.

У них есть шестьдесят секунд, чтобы назвать палачу цвет своей шляпы; если ответ правильный, человека откопают и отпустят, если нет - застрелят. Тот, кто не даст ответа, тоже получит пулю в голову, но никто не рискует угадывать, поэтому те, которые не знают наверняка, молчат.

Условия оглашены, секундомер запущен; на 59 секунде один выкрикивает цвет - и остается в живых, остальных палач казнит.

Вопрос:

Кому удалось узнать цвет своей шляпы - A, B, C или D?

Ответ ниже.

Еще немного ниже...

И еще чуть-чуть.

Ответ

В живых, выкрикнув "Черный!", остается С.

Решение:

A и B обречены; они не видят ничего, кроме стены, и не знают, какие на них шляпы. D видит B и C, но, поскольку на них шляпы разного цвета, он не знает, какая шляпа на нем - и молчит. C видит, что на B белая шляпа, и слышит, что D молчит, из чего делает вывод, что на нем черная шляпа.

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