Заговор военных против Сталина и Гитлера: миф или правда

В 1936 году (по другим данным - в начале 1937-го) двойной агент (НКВД и СД) белогвардейский генерал Н. В. Скоблин передал шефу СД Р. Гейдриху сведения, что среди советской военной элиты якобы готовится заговор против Сталина.

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, во главе заговора, якотобы, стояли маршал М. Н. Тухачевский. СД организовала утечку информации, добавив в неё сведения о связях Тухачевского и других предполагаемых заговорщиков с руководством вермахта. Президент Чехословацкой республики Эдвард Бенеш, имевший хорошие личные отношения с советским руководством, сообщил в Москву доставшуюся ему информацию о заговоре.

Добытые материалы легли в основу обвинительного заключения Специального присутствия Верховного суда СССР 9 июня 1937 года, по приговору которого спустя два дня были расстреляны девять советских военачальников высшего уровня. "Дело Тухачевского" послужило спусковым крючком для развёртывания масштабных репрессий против командных кадров РККА.

По одной версии, полученная от СД информация была специально сфабрикована нацистской спецслужбой, чтобы убрать из военного руководства СССР наиболее талантливых личностей. По другой, заговор действительно существовал.

Непонятна роль Скоблина. Советским спецслужбам не было необходимости передавать какую-то информацию немцам, чтобы она потом возвратилась назад, и потом, на основании этой возвращённой информации, репрессировать военачальников. НКВД мог сочинить дело, не прибегая к таким сложностям. Разве что дело было инициировано не самим руководством НКВД, а некоей группой внутри него, на которую в действительности работал Скоблин, и эта группа хотела устранения Тухачевского и многих его коллег. В то же время, если нацисты готовили провокацию с целью дестабилизировать советскую элиту, то им не было необходимости ждать каких-то донесений от Скоблина. Они бы могли организовать дезинформацию сами. Короче, вся версия событий, основанная на получении немцами каких-то сведений от Скоблина, шаткая уже в самом своём основании и не вызывает доверия.

Однако это не значит, что как папки с разоблачающими документами, доставленной Сталину, так и самого заговора, не существовало. Помимо того, что в советской элите всегда шла подковёрная борьба за власть, к концу 1930-х годов столкнулись два взгляда на роль СССР в надвигающейся Второй мировой войне. Сталин, из-за откровенного антикоммунизма Гитлера, считал Германию главным врагом и принимал в тот период меры к сближению с Западом (прежде всего с Францией и США). В то же время существуют свидетельства, что Тухачевский считал войну с Германией гибельной для СССР.

В то же время в военных кругах Германии существовало сопротивление политике Гитлера, направленной на развязывание новой войны. Однако в ней не было единства. Одна часть оппозиционно настроенных военных считала, что нужно создать вместе с западными державами единый антикоммунистический блок. Другая - что нужно сблизиться с СССР, чтобы вместе добиться у Запада пересмотра итогов Первой мировой войны. Эта вторая группа, вслед за Бисмарком, считала гибельной для Германии войну с Россией.

Персональный состав первой группы устанавливается легко (хоть и частично), а вот кто входил во вторую группу - угадывается с трудом. Теоретически, она могла иметь связи с частью советских маршалов. Те и другие могли готовить двойной заговор против своих диктаторов с целью избежать новой войны между Германией и Россией, выгодной только Западу. Однако без указания конкретных имён настаивать на достоверности такой версии трудно. Тухачевский имел связи с частью офицеров вермахта по линии военного сотрудничества между СССР и Германией в 1922-1933 гг. Но этот факт недостаточен, чтобы утверждать о наличии какого-то совместного заговора. Никто из обучавшихся в СССР в те годы немецких офицеров в состав элиты вермахта не входил.

В 1938 году Гитлером были инспирированы отставки трёх высших руководителей германских вооружённых сил: начальника Генштаба Людвига Бека, главнокомандующего сухопутными силами Вернера фон Фрича и министра обороны Вернера фон Бломберга. Впоследствии только Бек пытался сколотить какой-то заговор против Гитлера. Фрич погиб на фронте в 1939 году, а больной Бломберг отошёл от любых дел. При этом Бек не был замечен в каких-то высказываниях насчёт гибельности для Германии войны с СССР. Он имел явно прозападную ориентацию. Также участники всех известных военных заговоров против Гитлера планировали заключить антисоветский союз со странами Запада.

Как видим, отставки высших военных руководителей Германии никак не могли быть связаны с предполагаемым двойным советско-германским заговором. В результате, у данной версии, выдвигаемой авторами некоторых популярных книжек, не остаётся никакого основания.

Любопытно, что приписываемый участникам мнимого заговора политический курс Гитлер и Сталин сами начали осуществлять в августе 1939 года. Правда, он не выдержал испытания временем.

Можно, конечно, строить сценарии альтернативной истории, в которой армейские заговорщики в Москве и Берлине убирают диктаторов, становятся у власти, демонтируют тоталитарные режимы и заключают союз между СССР и Германией. Этот союз прочен, так как идеологические установки уже не довлеют над руководителями обеих стран. Второй мировой войны не происходит, и десятки миллионов людей на Земле остаются в живых... Но пока нет никаких положительных данных о том, что такая альтернатива действительно существовала в обстановке конца 1930-х годов. Мечты об утраченном светлом прошлом, как правило, не имеют ничего общего с реальной историей.

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