Логическая задачка "Мяч и бита"
21 октября 2018 03:50 149
Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям непростую логическую задачу "Мяч и бита".
Условия:
Мяч и бита вместе стоят 1,10 долларов. Бита стоит на 1 доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч?
Правильный ответ (а он совсем не так прост, как может показаться на первый взгляд) смотрите ЗДЕСЬ.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
03:30 199
Жестокая загадка про головы в песке
20 октября 23:40
Хейли потребовала от ООН наказания Кубы и Боливии
20 октября 22:46
Роналду установил еще один рекорд
20 октября 22:16
«Карабах» получил техническое поражение - ФОТО
20 октября 22:13
Минэкологии о ситуации в оползневой зоне в Баку - ОБНОВЛЕНО
20 октября 22:10
Дубль Роберта Левандовски позволил "Баварии" победить в меньшинстве
20 октября 21:50
В мавзолей Ленина вызвали скорую - ФОТО
20 октября 21:45
Армении грозит новая "революция" - но уже без Пашиняна
20 октября 21:43
В России цирковая гимнастка упала с высоты - ВИДЕО
-
20 Окт. 12:09 11 155
-
20 Окт. 13:38 7 396
-
20 Окт. 14:09 4 453
-
20 Окт. 08:13 4 232
-
20 Окт. 13:21 3 674