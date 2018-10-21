Логическая задачка "Мяч и бита"

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям непростую логическую задачу "Мяч и бита".

Условия:

Мяч и бита вместе стоят 1,10 долларов. Бита стоит на 1 доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч?

Правильный ответ (а он совсем не так прост, как может показаться на первый взгляд) смотрите ЗДЕСЬ.

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