Netflix закрыл второй сериал о супергерое Marvel
21 октября 2018 11:22 126
Американская компания Netflix сообщила, что не будет продлевать сериал "Люк Кейдж" о приключениях одноименного пуленепробиваемого супергероя Marvel на третий сезон. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В совместном заявлении Netflix и Marvel Television выражается благодарность команде, работавшей над созданием сериала, а также зрителям.
"К сожалению, третьего сезона "Люка Кейджа" от Marvel не будет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что переговоры о следующем сезоне "Люка Кейджа" продолжались долгое время, но в итоге компания решила отказаться от съемок. Неделю назад Netflix раньше срока закончил съемки сериала "Железный кулак" о еще одном супергерое Marvel.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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