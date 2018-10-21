Netflix закрыл второй сериал о супергерое Marvel

Американская компания Netflix сообщила, что не будет продлевать сериал "Люк Кейдж" о приключениях одноименного пуленепробиваемого супергероя Marvel на третий сезон. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В совместном заявлении Netflix и Marvel Television выражается благодарность команде, работавшей над созданием сериала, а также зрителям.

"К сожалению, третьего сезона "Люка Кейджа" от Marvel не будет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что переговоры о следующем сезоне "Люка Кейджа" продолжались долгое время, но в итоге компания решила отказаться от съемок. Неделю назад Netflix раньше срока закончил съемки сериала "Железный кулак" о еще одном супергерое Marvel.