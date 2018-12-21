Точный гороскоп на пятницу

Сегодня звезды гороскопа обещают, что интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, завтра может даваться с легкостью. Это относится и к учебе, и к работе, и к научному творчеству. Однако вместе с тем день предполагает пассивность, граничащую с апатией. Высокий творческий потенциал может войти у вас в противоречие с нежеланием этот потенциал реализовать, так что если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!

Овен

Овен, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел - события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, завтра у Овна вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.

Телец

Звезды гороскопа предупреждает Тельца о том, что ему может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Телец завтра не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь - советоваться с окружающими: в работе Тельцу завтра будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте - назначить мудрого третейского судью.

Близнецы

Дела у Близнецов обещают складываться удачно даже без особенных усилий с их стороны! Это один из немногих дней, когда желания Близнецов будут совпадать с их возможностями. Не исключено, что судьба порадует Близнецов приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Близнецы планировали крупный проект или ответственный разговор - завтра самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для них должен стать: "Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!".

Рак

У Рака не лучший день для учебы, умственной работы и планирования - слишком много он может наделать ошибок. Если же Раку все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить завтрашние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.

Лев

Льву практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих - они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Лев будет пользоваться повышенным спросом! Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Льва завтра будут выглядеть привлекательно, а слова - убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.

Дева

Этот день Деве стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее - это будет получаться у нее лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Деве не стоит даже браться за важные дела. День наделяет ее умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Дева завтра способна найти решение любой проблемы, а ее планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.

Весы

День, когда наибольший успех в любых делах Весам принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, они могут действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят им добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего завтра Весам стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!

Скорпион

Гороскоп Скорпиона обещает успех в делах, однако "виновной" в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Скорпиона решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты завтра могут оказаться Скорпиону по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное - как.

Стрелец

Звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Стрелец думал, уже решены, завтра способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что его планы потерпят крах. Просто завтра Стрельцу придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

Козерог

Если у Козерога не все получится, то виноват в этом будет исключительно он сам. День предвещает ему хорошие возможности, однако Козерог может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Козерог завтра способен наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершал. Чтобы день оказался продуктивным, Козерогу не следует расслабляться. Залог его успеха - внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Водолей

Водолей будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно - и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у него накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды гороскопа советуют ему не откладывать разговор на другой день. Завтра Водолей сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что его правильно поймут.

Рыбы

Рыбам будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее им будет за это дело взяться: их гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Рыб вмешательства, они способны затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку - все эти обычные дела завтра будут казаться Рыбам ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды гороскопа советуют Рыбам завтра как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.