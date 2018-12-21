В Австралии произошла битва варанов - ВИДЕО
Пострадала только честь проигравшего, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru
Житель австралийского штата Квинсленд снял на видео сражение двух песчаных варанов. Столкновение произошло на ферме Koorana Crocodile Farm, сообщает Fox News.
"Я припарковал автомобиль и собирался пойти работать, когда увидел это: две ящерицы боролись друг с другом, как борцы сумо. Одна пыталась все время повалить на землю другую", - поделился впечатлениями сотрудник крокодиловой фермы Джон Макграт.
Песчаный варан (варан Гульда) - австралийский варан, длина которого достигает 140 см, а вес 6 кг. Вараны Гульда обычно имеют желтую или коричневую окраску. Это активные животные, ведущие дневной образ жизни. Обитают песчаные вараны в Австралии и Новой Зеландии.
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