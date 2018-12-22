Ученые раскрыли еще одну тайну Стоунхенджа

22 декабря 2018 02:18

Археологи установили, что камни, из которых состоит древнее сооружение, весят тонны, а на место строительства их привезли издалека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на argumenti.ru, эксперты обнаружили и изучили останки животных, которые были захоронены у Стоунхенджа тысячи лет назад. Повреждения на их телах говорят о том, что для перетаскивания тяжелых предметов применялись коровы и быки. В то время лошади для этих целей не использовались, передает "Свободная пресса".

Доктор Джейн Гаастра отметила, что данная находка ставит под вопрос существующие данные об использовании животных в доисторической Европе, сообщает Daily Mail. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az