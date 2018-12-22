Ученые раскрыли еще одну тайну Стоунхенджа
22 декабря 2018 02:18 146
Археологи установили, что камни, из которых состоит древнее сооружение, весят тонны, а на место строительства их привезли издалека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на argumenti.ru, эксперты обнаружили и изучили останки животных, которые были захоронены у Стоунхенджа тысячи лет назад. Повреждения на их телах говорят о том, что для перетаскивания тяжелых предметов применялись коровы и быки. В то время лошади для этих целей не использовались, передает "Свободная пресса".
Доктор Джейн Гаастра отметила, что данная находка ставит под вопрос существующие данные об использовании животных в доисторической Европе, сообщает Daily Mail.
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