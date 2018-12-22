Как перестать откладывать дела на потом

Любите откладывать дела на потом? Значит, эта статья, в которой Day.Az со ссылкой на wmj.ru представляет самые лучшие способы, для того чтобы перестать заниматься вечным самообманом, обязательна к прочтению.

Для начала разберемся, что такого нужно сотворить, чтобы вас назвали хроническим прокрастинатором. Замысловатое словечко, не правда ли? Однако его смысл знаком каждому, кто систематично откладывает значимые дела в долгий ящик. Наверняка и вы не раз были в числе так называемых прокрастинаторов, впрочем как большинство жителей планеты. Этот стиль жизни заставляет человека чувствовать себя виноватым - практически каждый день. Точнее, когда вы понимаете, что наступает ночь, а вы так и не сделали того, что задумали накануне. Давайте разбираться, что поможет в борьбе с таким крайне невыгодным занятием.

Про-кра-сти... что?

О бесконечном откладывании дел на потом писали еще древние египтяне. Причем у них было два иероглифа для обозначения такой отсрочки: с негативными последствиями - "Дурак, что тянул!" - и с позитивными - "Слава богу, что не стал делать, только время бы зря потратил!".

Позже благодаря трудам историков термин был замечен и в Древнем Риме, причем в положительном контексте. Прокрастинация считалась талантом мудрых политиков и военачальников, которые не принимают поспешных решений, не вступают в конфликт и не торопятся платить проститутке в надежде на то, что публичный дом загорится и можно будет сбежать под шумок.

В новой истории слово возникло только в 1682 году в проповеди преподобного Энтони Уокера. Как и все святоши тех времен, он посвящал каждый день своей жизни размышлениям о том, на что бы еще такое ополчиться. Так англичанин Уокер открыл миру прокрастинацию и объявил ее грехом!

Основные типы:

Безответственные

Обычно затягивают выполнение задач, чтобы избежать неприятных последствий. Боятся брать на себя ответственность.

Трусливые

Представители второго типа просто-напросто всего боятся. Такой человек всяческими способами избегает страха неудачи. Ему легче остаться в тени, чем быть проигравшим.

Любители острых ощущений

Для некоторых быть прокрастинатором - своеобразная забава. Человек откладывает дела до последнего момента, чтобы ощутить эйфорию от экстремальной ситуации. Подсознательно ему нравится понимать, что он может не успеть сделать задание, при этом в кровь поступает порция адреналина.

Как перестать откладывать все на потом

Прокрастинация приводит нас к психологическим стрессам, упущенным возможностям и потраченному впустую времени. Однако существует множество методик и приемов, которые помогут побороть откладывание дел и стать человеком, эффективно и рационально использующим свое время.

1. Займитесь планированием

Вам будет гораздо проще, если все необходимые дела вы представите наглядно - в виде таблиц, графика или простого списка. Задачи можно ранжировать по степени важности или срочности. Применение этой техники позволит всегда видеть предстоящие дела и грамотно рассчитывать время, необходимое на их выполнение.

2. От сложного к простому

Эта техника заключается в том, чтобы сначала выполнять дела, которые страшат вас больше всего, а уже потом приступать к легким и приятным. Такое ранжирование не позволит отложить то, что неинтересно, а, наоборот, будет давать дополнительную мотивацию к выполнению, чтобы поскорее перейти к решению тех задач и дел, которые подарят удовольствие.

3. Назначь себе награду

Какую награду вы вручите себе, когда доведете все запланированные дела до конца? Можно определить и наказание за провал, но вознаграждение бодрит куда больше. Поэтому, вычеркнув все пункты в списке дел на сегодня, включите хороший фильм или поболтайте с друзьями. И не скупитесь на похвалу. Кто молодец? Вы молодец!

4. Ограничьте время, которое вы уделяете социальным сетям

Просмотр новостной ленты отнимает не только ваше драгоценное время, но и много сил. Для того чтобы в течение дня как можно меньше отвлекаться на социальные сети, можно поставить ограничение на уведомления и определить для себя время. Например, вечером, когда выполнены все необходимые дела и действительно есть возможность пролистать новостную ленту.

5. Извинения не принимаются

Вообще извиняться надо как можно меньше. Извиняться - это, по сути, прощать самого себя, то есть нашего главного врага. Если прощать себе все направо и налево, в конце концов вы отупеете и станете жить, руководствуясь лишь инстинктами и естественными потребностями. Разве это жизнь?

6. Не становитесь жертвой обстоятельств

Вы не задумывались, почему выражение "быть жертвой обстоятельств" столь популярно? Отчего рассказы из уст неудачников собирают толпы сочувствующих? Ответ прост: люди хотят быть уверенными, что всегда есть те, кто слабее и несчастнее их самих.

Давайте мыслить продуктивно: копание в собственных проблемах не поможет в поиске решений. Просто постарайтесь развеять уныние, убедите себя: "Я в порядке". Тогда все получится.

7. Визуализируйте свою цель

Визуализация - мощнейший инструмент для достижения целей. Уже не раз было доказано, что этот прием помогает убить прокрастинацию на корню, мотивируя человека на успех. Взгляд в будущее способствует концентрации внимания на конечных целях, а также на том, как их достижение отразится на качестве вашей дальнейшей жизни. Обзаведитесь "доской желаний", если хотите добиться успеха как можно скорее.

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