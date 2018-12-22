Главные заблуждения о холоде и здоровье
Зима - период простудных заболеваний. Мы стремимся максимально позаботиться о своем здоровье и порой даже впадаем в крайности, веря множеству мифов. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о главных заблуждениях о холоде и здоровье.
Витамин С - отличный помощник в борьбе с простудой
Усиленное потребление всевозможных цитрусовых и различных добавок, содержащих этот витамин, на самом деле ничем вам не поможет. Финские ученые опровергли этот миф, отметив, что превышение дневной нормы витамина С никак не ускоряет выздоровление.
Холодный воздух - главная причина зимних заболеваний
По утверждению медиков, это вовсе не так. Напротив, прогулки на свежем морозном воздухе укрепляют иммунитет. Главное - не переусердствовать в этом и не переохлаждаться.
Средства, защищающие от солнца зимой, не нужны
Еще одно заблуждение. Солнцезащитными кремами необходимо пользоваться и в зимний период тоже. Снег отражает более 80% солнечных лучей, а значит, опасность заполучить неприятные кожные заболевания, вызванные ультрафиолетом, никуда не исчезает. Помните об этом.
Зимняя депрессия возникает из-за недостатка солнечного света
Конечно, этот фактор влияет на наше настроение и состояние в целом, но специалисты не считают его определяющим. Эксперты уверены, что первопричиной депрессии является стресс, вызванный переутомлением и предпраздничной суетой.
Алкоголь - прекрасное средство, чтобы согреться
Разочаруем вас, но это не так. Все с точностью до наоборот: при употреблении алкогольных напитков происходит отток крови от внутренних органов к коже, а значит, тело еще больше охлаждается.
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