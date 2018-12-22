Как удалить пестициды из продуктов: лучшие способы

Даже те из нас, кто не слишком заботится о своем здоровье, моют фрукты и овощи перед употреблением их в пищу. Это делается не только для того, чтобы смыть грязь, но и для удаления пестицидов. Вы можете также использовать специальную щетку для овощей или приобрести в магазине спрей для мытья фруктов/овощей. Но насколько все это эффективно на самом деле? Что еще более важно, стоит ли нам вообще беспокоиться о пестицидах?

К счастью для нас, наука уже занималась этой проблемой. И Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет самые эффективные методы борьбы с пестицидами:

Обычная вода: результаты исследования, проведенного в 2008 году, показали, что обычная водопроводная вода сокращает количество пяти различных пестицидов максимум на 20%, по крайней мере, это что-то. Дистиллированная или отфильтрованная вода может быть еще эффективнее, а при замачивании овощей и фруктов в воде на несколько минут мы можем достичь даже бо́льшего - сокращения количества бактерий.

Мыло: мыло не предназначено для мытья продуктов, и неясно, насколько оно эффективно против пестицидов. Оно также может просочиться в продукт, и вы рискуете поглотить непищевые химические вещества, находящиеся в мыле, плюс пестициды, которые вы пытались смыть. Так что, мыло использовать не рекомендуется.

Спрей для овощей: исследование, проведенное в 2000 году сельскохозяйственной экспериментальной станцией в Коннектикуте, показало, что использование спрея было не более эффективным, чем промывка овощей под водопроводной водой в течение минуты. Исследователи из Университета штата Мэн пришли к выводу, что спрей ничуть не эффективнее обычной воды и в борьбе с бактериями. Вывод: не тратьте свои деньги.

Уксус: мытье помидоров в растворе уксуса значительно уменьшает количество шести различных пестицидов, иногда на целых 94%. В ходе одного исследования с использованием уксуса количество бактерий на яблоках и грушах уменьшилось на 98%. Дешево, нетоксично - что может быть лучше? Наполните бытовой распылитель уксусом и водой в пропорции 1:3 и держите его рядом с кухонной мойкой.

Пищевая сода: в октябре 2017 года исследователи из Университета Массачусетса опубликовали исследование в журнале "Agricultural and Food Chemistry", в котором говорится, что при замачивании яблок в растворе пищевой соды в течение 12-15 минут удаляются практически все следы пестицидов с поверхности плодов. Если у вас есть время на замачивание, это наверняка самый лучший способ.

Следует отметить, что ни одно из этих средств не может удалить пестициды, которые уже просочились в фрукты и овощи. Если вас это очень беспокоит, то обычные методы приготовления, такие как очистка кожуры, кулинарная обработка и консервирование, могут удалить значительное количество пестицидов как на поверхности продукта, так и в середине его. Очистка кожуры эффективнее, чем мытье, т.к. при этом удаляется слой, которого достигли пестициды; кулинарная обработка и консервирование тоже эффективны, потому что многие пестициды разрушаются при нагревании.

Может быть, проще покупать органические продукты? Увы, вопреки распространенному мнению, органические продукты выращиваются также с использованием пестицидов. Просто в органических продуктах пестициды не могут быть синтетическими.

В 2011 году исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что органические версии так называемой "грязной дюжины" - списка фруктов и овощей, в которых содержится больше всего пестицидов - ничуть не безопаснее.

Если вас действительно волнует загрязнение продуктов пестицидами, используйте самые эффективные методы борьбы с ними, но не отказывайтесь от употребления фруктов и овощей, ведь они так полезны для нашего здоровья.

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