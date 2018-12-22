Ответы на вопросы, которые вы всегда хотели, но боялись задать

Зачем человеку две ноздри? Почему газ в газовой плите горит синим пламенем, а в горелке Вечного огня - желтым? Сколько вариантов фигур можно собрать из шести кубиков LEGO (2×4)? Мы отвечаем на вопросы, которые вы всегда хотели, но боялись задать.



После взлета двигатели самолета как будто затихают, и кажется, что самолет падает. Что происходит?

Двигатели самолета практически никогда не работают на полную мощность. Однако при взлете для сокращения длины разбега пилот переводит их во взлетный режим, который сопоставим с максимумом мощности, хотя, как правило, чуть меньше этого максимума. После набора высоты около 300 м двигатели переводятся в режим набора высоты, то есть их мощность значительно падает. На контрасте с ревом на взлетном режиме кажется, что двигатели совсем затихли. Примерно в этот же момент убираются закрылки. Самолет продолжает набирать высоту, а траектория подъема становится более пологой, то есть вертикальная скорость падает. Именно это изменение вертикальной скорости и воспринимается вестибулярным аппаратом как падение. Но беспокоиться не о чем. Двигатели продолжают работать, а самолет уходит вверх все дальше, пока не достигнет крейсерского эшелона и не приступит к горизонтальному полету.

Зачем человеку две ноздри?

Вероятно, за тем же, что и два глаза, и два уха - чтобы более объемно воспринимать окружающую реальность. Возможно, об этом знают не все, но воздушный поток, проходящий через каждую из ноздрей, регулируется. За регулирование отвечают специальные пещеристые тела, которые периодически набухают, частично закрывая доступ воздуху, а затем возвращаются в исходное положение. Таким образом, нос работает в определенном ритме со сменой фаз: во всякий промежуток времени через одну из ноздрей воздух протекает быстрее, а через другую - медленнее. Для чего это нужно? Дело в том, что молекулы одних веществ наш природный газоанализатор лучше схватывает в быстром потоке, а на улавливание других нужно время и более "стоячий" воздух. Именно с этими ритмами связано то, что при насморке мы чувствуем, что одна ноздря заложена больше другой. Естественно, что текущая слизь запруживает первым делом ту ноздрю, где проход для воздуха сужен.

Каковы наиболее очевидные свидетельства дрейфа континентов?

Первым фактором, на который ученые обратили внимание еще в XVII веке, стали береговые линии, например Африки и Южной Америки. Они "вставлялись" друг в друга подобно элементам пазла. Это наводило на мысль, что когда-то континенты составляли единое целое. Однако прошло почти три столетия, пока наука смогла вывести теорию дрейфа на новый уровень. Этому способствовали достижения геологии и палеонтологии. Было установлено, что, например, отдельные геологические образования в Южной Америке как бы обрывались в море, но находили свое продолжение на африканском берегу. Эти образования не только пространственно соответствовали друг другу, но и были сложены из идентичных пород, возникших в одно время. Другим доказательством стали ископаемые останки животных, которые обитали на едином материке Пангея до его раскола на части. Например, отпечатки тела циногната - четвероногого существа - были обнаружены и в Африке, и в Южной Америке. Все эти данные легли в основу теории дрейфа материков, изложенной в 1912 году немецким геофизиком Альфредом Вегенером.

Почему газ в газовой плите горит синим пламенем, а в горелке Вечного огня - желтым?

Голубое свечение - признак нормального сгорания газа в присутствии достаточного количества кислорода (10 м3 воздуха на 1 м³ газа). Если на вашей плите или в газовой колонке появились желтые или красные лепестки пламени - это свидетельство того, что с техникой какой-то непорядок, и газ сгорает не полностью. При этом выделяется CO - угарный газ, который, накапливаясь в помещении, может представлять опасность для находящихся в нем людей. Но не всегда желтое пламя - зло. Если речь идет о мемориалах, на которых горит Вечный огонь, то там важным моментом является яркость. Если из горелки будет выходить бледно-голубой огонь (как в газовых плитах), то в солнечную погоду его просто не увидеть. Поэтому в Вечном огне применяют специальные горелки, в которых создается газовоздушная смесь в пропорциях, обеспечивающих яркое желтое свечение. Пропорции смеси могут меняться в зависимости от времени суток.

Цифры

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