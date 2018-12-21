У растений обнаружена память

Ученые из университетов Бирмингема и Ноттингема расшифровали механизм, который позволяет цветковым растениям ощущать и "запоминать" изменения в окружающей среде. Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, его основой является белковый комплекс PRC2, относящийся к группе белков, которые способны управлять перемещением частей хромосом по ДНК, приводящему к их расположению на нужном расстоянии друг от друга.

У высших растений PRC2 отвечает за начало цветения при наступлении благоприятных условий. А, вот, как он их распознает, до сих пор было загадкой.

Ученым удалось выяснить, что "выключателем" PRC2 в данном случае является другой белок - VRN2. Его особенностью является то, что при благоприятных для растения условиях - тепло, много кислорода и т. п. - он крайне нестабилен и быстро распадается. А, вот если вокруг неуютно, - например, нашу травку затопило или выпал снег, то VRN2 накапливается в организме и препятствует началу цветения. Разумеется, чем дольше были заморозки/паводок, тем больше этого белка накопилось в организме и тем больше времени требуется для его разложения. Можно сказать, что растение "помнит" неблагоприятные времена и ждет, пока они не станут достаточно далеким прошлым.

Интересно, что у животных тоже есть PRC2 и родственные ему белки. Собственно, впервые они были описаны у дрозофил. Но выключающего их механизма у животных, вероятно, нет, во всяком случае, он пока не обнаружен.

Профессор Майкл Холдсворт из Ноттингемского университета, который был одним из руководителей исследования, говорит: "Теперь важно выяснить, как холод приводит к повышению стабильности VRN2 и почему эта реакция аналогична реакции растения на наводнение.

Вообще растения, при внимательном рассмотрении, оказываются устроены сложнее, чем казалось ранее. Так, пару лет назад австралийские ученые обнаружили у гороха что-то вроде слуха.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook