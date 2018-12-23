Ученые объяснили вред сахара
Ученые Йельского университета (США) выяснили, что сахар блокирует активность белка, который необходим для размножения кишечной микрофлоры, связанной с нормальным весом и здоровьем. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Известно, что микрофлора кишечника играет ключевую роль в здоровье человека, а ее состав зависит от рациона питания. Считалось, однако, что всасывание углеводов происходит только в тонком кишечнике, а сахар никогда не достигает толстого кишечника. Недавно было показано, что сахар может влиять на микрофлору, изменяя ее видовой состав.
Исследователи изучили влияние диеты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы на содержание полезной бактерии Bacteroides thetaiotaomicron в организме мышей. Оказалось, что сахароза, состоящая из глюкозы и фруктозы, блокирует выработку белка Roc (regulator of colonization), необходимый для колонизации бактерии. Ученые создали штамм бактерий, у которых активность белка не подавлялась, и эти микроорганизмы получили преимущество в размножении при диете с высоким содержанием углеводов.
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