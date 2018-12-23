Созданы брюки, которые можно передать по наследству
Одежда, какой бы модной и качественной она ни была, изнашивается гораздо быстрее техники или мебели. Но новые брюки компании Vollebak, по уверениям создателей, прослужат своим владельцам сто лет. Стоит такая новинка 645 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
В брюках три слоя, один обладает водоотталкивающими свойствами, другой не горит и защищает тело от жара, а третий не плавится. Тестовые испытания показали, что ткань необычайно устойчива к трению, поэтому их можно носить каждый день. Материал выдерживает 100 тысяч циклов износа.
Такие штаны особенно подойдут любителям экстремальных развлечений. Так что потенциальных покупателей может смущать только цена, однако за сто лет брюки точно окупят свою стоимость.
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