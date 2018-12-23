Тайна строительства пирамид раскрыта

Люди неспроста восхищаются египетскими пирамидами. Их строительство окутано множеством тайн. Вряд ли вы верите в конспирологическую версию постройки пирамид пришельцами, но есть доказательства, что строители не были и рабами. Так каким же образом четыре тысячи лет назад люди смогли возвести эти огромные сооружения? Пока точно неизвестно, но новое археологическое открытие может прояснить ситуацию, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Величайшая загадка в истории

Самая древняя из знаменитых пирамид является одновременно и самой крупной. Колоссальное строение высотой в 146,5 метров не зря носит звание Великой пирамиды Гизы. Её строительство началось по приказу фараона Хеопса (Хуфу) около 2560 года до н.э., и способ постройки утерян в веках. Всё же мало помалу археологи смогли объяснить отдельные моменты, касающиеся строительства. Например, камни добывались в карьере к югу от пирамиды, и исследователи полагают, что их доставка через пустыню облегчалась при помощи увлажнения песка. Но каким образом камни поднимались вверх, долгое время оставалось загадкой.

Исследователи всегда считали, что для поднятия камней использовался некий вид пандуса, и это довольно справедливо, ведь у египтян не было подъёмного крана. Но доказательств у теории не было. Перед древними рабочими стояла невероятно трудная проблема, ведь уклон пандуса должен был составлять не менее 20 градусов, а это большое препятствие для камня весом в 2,5 тонны. Однако археологическое открытие, совершённое в другом карьере, может пролить свет на способ решения сложной технической задачи.

Насыпной пандус

В карьере под названием Хатнуб, расположенном в восточном Египте, международная команда археологов обнаружила очень необычный, вырезанный в скале пандус, говорящий о значительных технологических достижениях египтян. Во-первых, он был очень крутым, но что более важно, по обоим бокам от пандуса шли также вырезанные в скале ступени. Ступени были снабжены одинаковыми отверстиями, предназначавшимися, вероятно, для деревянных столбов (теперь давно рассыпавшихся в прах). Один из руководителей миссии Яннис Гурдон считает, что это единственная такая система, обнаруженная к настоящему времени. Более того, она была создана около 4500 лет назад, то есть задолго до начала строительства пирамиды Хеопса.

Ещё один участник экспедиции, Роланд Енмарч, заметил, что схема отверстий для столбов в ступенях напоминает известную систему веревок и блоков, в которой рабочие тянут укреплённый на санях груз за верёвки, перекинутые через столбы. Похожие системы хорошо описаны в документах древней Греции, но данное сооружение на 2000 лет старше. Поскольку именно этот пандус вырезан в скале, он не мог быть использован при строительстве пирамиды Хеопса. Но благодаря ему мы узнали, что строители древнего Египта обладали обширными знаниями в области простых механизмов, способными превратить непреодолимые трудности в осуществимые задачи.

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