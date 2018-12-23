Наверняка, вы хотя бы раз мечтали сбежать от городской суеты и побыть в абсолютном одиночестве где-нибудь на необитаемом острове. Вырваться из круговорота жизни очень сложно, но порой крайне необходимо. И идеальное место для того, чтобы побыть наедине с собой и отвлечься от всего, есть.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, остров Лиху на первый взгляд ничем не отличается от других, входящих в состав Нормандских островов. Но есть одно преимущество - остров абсолютно безлюден.

Из достопримечательностей на острове Лиху вы найдете только руины древнего монастыря XII века, а еще невероятные по своей красоте пейзажи, простирающиеся вокруг.

Правда, есть на острове и одна постройка - одинокий домик, стоящий почти на самом берегу. Он сдается в аренду тем, кто мечтает побыть в одиночестве или сбежать ото всех с близкими людьми и полноценно отдохнуть.

Добраться сюда можно только на вертолете, катере или лодке. Но особым авантюристам могут предложить путешествие с материка и пешком: в период отлива. Правда такой маршрут бывает открыт всего несколько дней, пока вода снова не отвоюет свою территорию.

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