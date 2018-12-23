Как 900 солдат стали жертвами гигантских крокодилов

19 февраля 1945 года тысячный отряд японцев укрылся в мангровых зарослях острова Рамри, скрываясь от союзных войск антигитлеровской коалиции. Как впоследствии рассказал канадский натуралист, там их атаковали крокодилы. Лишь двум десяткам солдат удалось спастись. Впрочем, в последнее время эксперты подвергают сомнению правдивость этой истории, пишет ABC (Испания) .

История Второй мировой войны, как никакого другого конфликта, изобилует документами. Сам Роберт Капа (Robert Capa), например, рисковал жизнью, 6 июня 1944 года, чтобы запечатлеть действия союзников во время высадки в Нормандии. Его снимки сегодня рассказывают нам о произошедшем. При таком количестве информации, имеющейся в нашем распоряжении, кажется невероятным, что до сих пор существуют отдельные эпизоды этого масштабного события, покрытые глубокой тайной. Однако, это так. И одним из наиболее известных в этом смысле является странная гибель японских солдат 19 февраля 1945 года во время битвы за остров Рамри в Бирмании.

Как передает Day.Az со ссылкой на inosmi.ru, канадский натуралист Брюс Стенли Райт (Bruce S. Wright), бывший британский солдат, участвовавший в том сражении против японцев, описал впоследствии в своей книге "Очерки дикой природы, близко и далеко", как в ту ночь тысяча японских бойцов, покинувших свои позиции, были растерзаны рептилиями. Случай произвел такую сенсацию, что до сих пор фигурирует в Книге рекордов Гиннесса, как гибель наибольшего количества людей в результате атаки животных. Правда, это утверждение основывается исключительно на свидетельстве военного. Многие ученые, напротив, отрицают возможность бедствия такого масштаба. Что же произошло на самом деле?

Второй Гибралтар

Чтобы понять это, следует перенестись в начало 40-х годов прошлого века. Тогда англичане, специалисты по внедрению на вражескую территорию путем завоевания мелких анклавов (как, например, Гибралтар), прочно закрепились в Сингапуре, к югу от Малайзии. Но в отличие от того, что произошло в Испании, в этой части Азии британское правительство распустило свои щупальца по всему региону, посылая туда бесчисленные войска.

Эта территория была определяющей для экономических и военных интересов британцев.

"Колония в Сингапуре была, несомненно, наиболее важным стратегическим пунктом в регионе, поскольку здесь неизбежно пересекались все морские пути Южной Азии. Кроме того, Сингапур имел большое символическое значение, олицетворяя собой британское господство на востоке", - пишет журналист и историк Хесус Эрнандес (Jesús Hernández) (автор популярного блога "Это война!" ("¡Es la guerra!") в одной из своих многочисленных книг о военной истории: "Загадки и тайны Второй мировой войны".

У англичан все шло как по маслу, пока японцы не мобилизовались после атаки на Перл-Харбор и 8 декабря 1941 года не напали на британские базы в Азии. Наступление в регионе было настолько мощным, что союзным войскам пришлось отступить до самого Сингапура. Это была настоящая крепость, как описывает Хавьер Санс (Javier Sanz) в "Трояских конях истории", которую защищали "более восьмидесяти тысяч солдат, поддерживаемых войсками противовоздушной обороны и тяжелой артиллерией для отражения морских ударов с юга". С севера же их надежно защищали мангровые заросли и тропические леса (непроходимые для японской пехоты и артиллерии).

Англичане чувствовали себя в Сингапуре в полной безопасности. Но они глубоко заблуждались. За несколько недель генерал Томоюки Ямасита (Tomozuki Yamashita) провел беспрецедентную операцию, в ходе которой его люди окружили город и начали осаду, продлившуюся семь дней.

"Спустившись по западному побережью Малайзии, японские солдаты атаковали Сингапур с тыла. Британцы не успели создать здесь прочную линию обороны и не смогли больше недели сдерживать натиск военачальника, известного по прозвищу Малайский тигр", - пишет Эрнандес в своей книге.

Город был взят, а британцы выбиты из него в результате поражения, которое Черчилль назвал "наихудшей катастрофой в британской истории".

Возвращение

Исход англичан из региона продолжался три года. В 1945 году, когда поражение Японии стало более чем очевидным, союзники поставили своей целью вернуть в свое пользование потерянные территории. Журналист и историк Педро Пабло Май (Pedro Pablo G. May) в "Военных ошибках" рассказывает, что в январе-феврале 1945 года 14-я британская армия перешла в наступление, целью которого было высадиться на западном побережье Бирмы и завладеть (как указано на веб-сайте Британского национального архива) двумя основными пунктами: островом Рамри (потерянный во время Малайской кампании) и соседним с ним островом Чедуба.

В подробном труде Эдвина Грея (Edwyn Gray) "Операция "Пасифик"" рассказывается, что, готовясь к удару, британцы провели несколько разведывательных вылазок на каноэ, чтобы оценить состояние японской обороны. Разведчики донесли, что противник не располагает ни людьми, ни оружием для отражения атаки, заключив, что по сравнению с высадкой в Нормандии это будет детской игрой. Британцы начали наступление артиллерийским обстрелом вражеских позиций с броненосца "Куин Элизабет" и легкого крейсера "Феб". За ним последовали несколько авиаударов Королевских военно-воздушных сил Великобритании, сбросивших свою смертельную ношу вдоль побережья.

Когда англичане решили, что обстрелы сломили боевой дух неприятеля, началась высадка десанта.

"21 января британцы начали операцию "Матадор", высадив морской десант у берегов Рамри с целью захватить стратегически важный порт Кьяукпью и ближайший к нему аэропорт", - сообщает испанский исследователь.

Авторы доклада "Крокодилы-людоеды: нападение на острове Рамри" (одного из наиболее основательных на эту тему) подтверждают факт высадки.

Цели операции изложены также в докладе о ходе операции, составленном британским капитаном Эриком Бушем (Eric Bush) и опубликованном в книге "Битва за Бирму 1943-1945: от Кохимы и Импала к победе". В нем офицер отмечает, что операция "Матадор" была осуществлена силами 26-й индийской пехотной дивизии и несколькими подразделениями под команованием генерал-майора Ломакса (Lomax). Более конкретно, это были 4-я и 71-я индийские бригады при поддержке британских ВВС и флота. Все они, по их словам, столкнулись с ожесточенным сопротивлением противника.

Сражение

В официальном донесении Буш докладывает, что японцы оказали "серьезное сопротивление", которое, в конце концов, захлебнулось под натиском англичан. Японцам пришлось отойти вглубь острова, но затем роли поменялись. Оборона побережья превратилась в партизанскую войну, где каждая роща и каждый куст превращались в бастионы, за которые велись ожесточенные бои. Несмотря на это, напор англичан и индийцев сломил сопротивление японцев.

"В течение нескольких недель стороны вели тяжелые бои, не достигая значительного перевеса. Тогда британским морским пехотинцам удалось окружить японский отряд численностью около тысячи человек, которым предложили сдаться в плен", - пишет автор "Военных ошибок".

Японскому офицеру не понравилась эта идея. Поэтому он дождался ночи и ушел со своими людьми, пытаясь пробиться к основным силам. Основной сложностью было то, что для этого ему нужно было пересечь 16 километров мангровых зарослей.

В рапорте Буша говорится только об обходном маневре накануне той страшной ночи 7 февраля, за 12 дней до предполагаемой гибели японских солдат от нападения хищников.

"Обходной маневр 71-й индийской пехотной бригады вынудил японцев покинуть свои укрепленные позиции [...], что позволило 4-й индийской пехотной бригаде с трудом пересечь Чаунг и начать их преследование", - утверждается в документе.

Расправа хищников

Последующие события то подтверждаются, то опровергаются разными специалистами и военными историками. По словам Мая, роковой ошибкой японцев стало решение идти напрямик через мангровый лес. Топкая земля затрудняла движение, поскольку грязь доходила порой "до пояса и выше". Кроме того, в таких зарослях обитают всевозможные опасные животные: от ядовитых змей, скорпионов и малярийных комаров до морских крокодилов. А устрашающие гребнистые крокодилы ("Crocodylus porosus"), например, могут достигать 7 метров в длину и весить до 1,5 тонн.

Эрик Буш отмечал опасности перехода по мангровому лесу в своем докладе:

"Среди трудностей, с которыми пришлось встретиться японцам, были неописуемые ужасы непроходимых мангровых зарослей. В них царит тьма и днем, и ночью, это километры глубокой черной грязи в окружении москитов, скорпионов и миллионов других насекомых и, что самое ужасное, крокодилов. Без еды, без питьевой воды, которую совершенно негде взять. Вряд ли [...] японцы осознавали, на что они идут [...] Пленные, которых мы вытаскивали из мангровых болот в ходе операций, были сильно обезвожены и психологически нестабильны".

Худшее, что могли сделать японцы, это углубиться в этот ад, поскольку это было равносильно самоубийству. Как утверждает вышеупомянутый натуралист Брюс Райт в "Очерках дикой природы, близко и далеко", после захода солнца 19 февраля британские морские пехотинцы услышали страшные крики сотен людей из мангровых зарослей, в которых скрылись японцы. Его рассказ, многократно процитированный различными исследователями, не стал от этого менее впечатляющим:

"В ту ночь на 19 февраля 1945 года произошло самое ужасное, что любой из бойцов когда-либо мог испытать. Рассеянные выстрелы винтовок звучали в кромешной тьме болот, но их глушили крики японцев, раздавленных челюстями огромных рептилий, и странные тревожные звуки крутящихся крокодилов составляли какофонию ада, которую вряд ли где-то еще можно было услышать на Земле. На рассвете стервятники прилетели, чтобы подчистить то, что оставили крокодилы... Из тысячи японских солдат, которые вошли в болота острова Рамри, всего лишь около двадцати остались живыми".

Таким образом, по свидетельству канадца, около тысячи японцев, скрывшихся в мангровых болотах, стали жертвами стаи жаждущих крови рептилий. Их нападение было на руку союзным войскам, им не пришлось преследовать японцев, они ограничились тем, что выстрелами распугали хищников, которые могли находиться поблизости, как отмечает Райт.

Со своей стороны Санс рассказывает, что той ночью лишь один японец вышел из мангрового леса, чтобы сдаться - врач, учившийся когда-то в США и Англии и потому говоривший по-английски. "Узнав о происходящем, британцы попросили его помочь убедить своих соотечественников сдаться. Но, несмотря на его увещевания, ни один японец больше не вышел", - пишет исследователь.

Споры

Рассказ канадского натуралиста вызвал горячие споры между учеными и историками. Одним из тех, кто подтверждал рассказ Райта, был швейцарский биолог Шарль Альберт Вальтер Гуггисберг (Charles Albert Walter Guggisberg). Он говорил, что нападения животных на людей не редки в истории и что, "хотя некоторые японцы погибли от огнестрельных ран, большинство было съедено крокодилами".

Ассоциация участников боевых действий в Бирме "Бирма Стар Ассошиэйшн" также подтверждает слова канадца. В Книге рекордов Гиннесса этот эпизод описан как гибель наибольшего количества людей в результате атаки животных. Правда, это утверждение основывается только на свидетельстве Райта. В выпуске 2017 года к этой статье было добавлено несколько строк относительно имевшихся сомнений: "Новые исследования канала "Нэйшннл Джеографик" подвергают сомнению правдивость этой истории, во всяком случае в том, что касается количества жертв".

В последние годы больший вес имеют версии, которые, не отрицая факта нападения, считают преувеличенным количество жертв крокодилов. Так, наиболее скептически настроенный и уважаемый британский историк Фрэнсис Джеймс Маклин (Francis James McLynn) написал в книге "Бирманская кампания: от разгрома к триумфу, 1942-45":

"Скорее всего здесь есть одна зоологическая проблема. Если эти самые тысячи крокодилов были вовлечены в резню, как в каком-то городском мифе, каким образом эти свирепые монстры выживали здесь раньше, и как они выживут после этого нападения? Экосистема мангровых болот, скудная крупными млекопитающими, просто не позволила бы существовать такому количеству огромных ящеров до прихода японцев (животные - не исключение из законов перенаселения и голода)".

Большой вклад в прояснение обстоятельств этой истории внес ученый Стивен Платт (Steven G. Platt). В 2000 году он побывал на Рамри и отыскал нескольких еще живущих свидетелей тех событий в возрасте 67-86 лет, которые находились в том районе в тот день. Большинство из них подтверждает, что крокодилы действительно напали на японцев, но что значительная часть солдат погибла от голода, болезней вроде дизентерии и от обезвоживания. По их заключениям, не более 10-15 человек были разорваны хищниками.

Изучив все документальные источники, авторы доклада "Крокодилы-людоеды: нападение на острове Рамри" делают категоричный вывод:

"Нет достаточных доказательств тому, что крокодилы были основными виновниками гибели людей".

Более того, изучив источники, эксперты ставят под сомнение и то, что автор вообще находился поблизости в момент трагедии, а не написал свою книгу по свидетельствам местных жителей.

Таким образом, этот миф Второй мировой войны находится где-то посередине между правдой и вымыслом.

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