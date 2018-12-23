Почему хот-дог так назвали
На самом деле хот-дог родом не из Америки, как многие думают, а из Германии, а точнее Франкфурта. Немецкие колбаски и сосиски славятся на весь мир.
Как гласит легенда, тонкие колбаски, ставшие прообразом современных сосисок, придумал один франкфуртский мясник и назвал их dachshund за сходство с таксой, которая в целом довольно похожа на сосиску, если не принимать во внимание лапки, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Много позже, в XIX веке немецкий эмигрант в Америке стал продавать подобные сосиски, положив их между ломтиками хлеба. Сделано это было не просто так, а чтобы люди не обжигались и не пачкали руки жиром, стекающим с аппетитных и очень горячих сосисок. О бумажных салфетках мир тогда не знал.
А уже в начале XX века художник по имени Дарган нарисовал завоевавшую любовь американцев сосиску в хлебе и в подписи использовал слово "хот-дог", или "горячая собака", по всей вероятности, просто забыв точный перевод слова dachshund. Хотя суть он ухватил.
Но существует и другая версия. Так, считается, что такое название придумали студенты. Они любили покупать сосиски в булочках в уличных закусочных, возле которых постоянно крутились собаки, привлеченные запахом горячего мяса.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Почему кожа человека не покрыта шерстью
Во Франции задержали 220 человек на акциях протеста - ОБНОВЛЕНО
В Мексике в редакцию газеты доставили коробку с человеческой головой
"Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
Число участников протестов во Франции увеличилось почти до 39 тыс.
Эрдоган и Аббас обсудили перенос посольств в Иерусалим
В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления - ОБНОВЛЕНО
Армения в ужасе - ОДКБ становится "проазербайджанским" блоком
"Челси" проиграл "Лестеру" в чемпионате Англии
Qədim açıqçalarda təsvir olunan Şuşa - FOTOLAR
-
22 Дек. 22:58 7 994
-
22 Дек. 15:15 3 853
-
22 Дек. 11:24 3 648
-
22 Дек. 11:42 3 297
-
22 Дек. 09:00 2 500