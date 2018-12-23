Города мира, которые прокляли - ВИДЕО

В некоторых местах людям жить некомфортно, такие уголки даже порой называют проклятыми. Истории этих мест действительно завораживают, а вот верить или не верить в проклятья, каждый решает сам.

1. Город Джефферсон, штат Техас (США). Когда-то город-порт был оживленным, здесь бурлила жизнь, но сейчас в Джефферсоне живёт пара тысяч человек. И уже 150 лет бродит слух, что город проклял железнодорожный магнат Джей Гулд. Он хотел построить дорогу через город и вложил в строительство много денег. Однако городские власти проект не одобрили, и Гулд потерял миллионы. Через год река обмелела, порт пришёл в упадок, а жители стали массово покидать город. И многие связывали это с Гулдом.

2. Город Трасмос (Испания). В Средние века город славился как место, где обитают чёрные маги. В город-замок стекались колдуны и ведьмы из разных регионов. В 15 веке разразился военный конфликт между католической церковью и жителями Трасмоса, который закончился наложением проклятья на местечко. Папа Римский Юлий проклял и замок, и его жителей. Вскоре после этого Трасмос сгорел, а из 10 тысяч жителей уцелело меньше сотни.

Смотрите ролик, представленный Day.Az со ссылкой на Рамблер, и узнайте о других городах, которые разорились из-за проклятий.

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