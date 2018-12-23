25 вещей, которые можно увидеть только в Японии - ФОТО

Современная Япония проделала большую работу, чтобы опередить весь мир в технологическом развитии. Невыгодные географические и природные условия сделали японцев невероятно изобретательной и работоспособной нацией. Но иногда их изобретательность и технический прогресс заходят слишком далеко, повергая остальной мир в шок. От капсульных отелей до мороженого со вкусом осьминога.

Можно даже сказать, что у японцев есть свой собственный уникальный стиль. Если вы планируете посетить эту удивительную азиатскую страну, Day.Az со ссылкой на Mixstuff предлагает ознакомиться с тем, что вы можете повстречать только там.

Оригинальные парковки

Япония - довольно маленькая страна, но при этом она является домом для более чем 126 миллионов человек. Неудивительно, что нехватка места - одна из главных проблем, с которой вынуждены бороться местные жители, и парковки - не исключение. Приехав в торговый центр, вы, вероятно, столкнётесь с парковкой, похожей на ту, что на фото выше.

Майонез

По своим ингредиентам японский майонез не сильно отличается от американского или европейского, но его использование вызывает удивление у людей Запада. Мы обычно используем его для бутербродов и салатов, а в Японии с ним едят чипсы, блинчики и даже мороженое.

Супер-зонт

Когда дождь сопровождается сильным ветром, обычные зонтики практически бесполезны. Японцы справились с этой некомфортной ситуацией с присущим им изяществом.

Девушки в лифтах

В западных странах такой должности как лифтёр уже практически не существует. Магазины и отели больше не пользуются их услугами, чтобы сократить издержки. Однако в Японии такой сервис всё ещё возможен.

Мопс для микроволновки

Супер-зонт защитит вас от дождя, но что же делать, если похолодает? Забудьте о пледах, у японцев есть чудный мопс, который согреет вас. Разогрейте его в микроволновой печи и получите уютного горячего пса.

Офисный сон

В западном мире сон на рабочем месте неминуемо приведёт к увольнению. Японская культура позволяет тем, кто много работает, так называемое инэмури - тихий час на работе. Некоторые даже имитируют инэмури, чтобы начальство поверило в то, что они тяжело трудятся.

Туалетные тапочки

Японцы известны своей строгой гигиеной и санитарными мерами предосторожности, поэтому неудивительно, что у них есть что-то вроде туалетных тапочек. Они призваны минимизировать контакт не очень чистого пола в туалете с чистым полом в остальном доме.

Японский виски

Вы когда-нибудь слышали о японском виски? Вам надо его попробовать. Его можно найти практически везде во всех возможных объёмах. Благодаря высокому качеству, японский виски быстро завоёвывает мировое признание. Виски бренда Suntory Hibiki недавно стал победителем в нескольких номинациях премии "Лучший виски мира".

Держатель для подбородка в метро

Японцы действительно много работают, неудивительно, что в метро они иногда засыпают даже стоя. Чтобы в это время голову что-то поддерживало, они могут пользоваться таким приспособлением.

Искусственные клыки

Японские женщины просто сходят с ума от заострённых зубов, в Японии их называют "ябеа". Они готовы тратить сотни долларов на косметические процедуры, чтобы прикрепить такие мини-клыки на свои зубы.

Вкусы мороженого

Необычные вкусовые предпочтения японцев всем хорошо известны, но всё же некоторые вещи просто шокируют европейцев. Хотели бы вы попробовать мороженое со вкусом конины? А со вкусом кактуса или угля? А может, со вкусом осьминога?

Прибор для осмотра ушей

У вас бывают моменты, когда вы чувствуете острую необходимость заглянуть себе в ухо? Это японское изобретение исполнит вашу мечту. Благодаря этому прибору, вы сможете точно узнать где же скрываются эти залежи ушной серы. Вперёд на поиски сокровищ!

Торговые автоматы

На первый взгляд большинство японских торговых автоматов не сильно отличаются от американских или европейских. Главные отличительные черты - их огромное количество и странное содержимое. Обнаружить вы их можете где угодно, от древних храмов до вершины горы Фудзи, и содержимое их весьма разнообразно, от свежих яиц и тонких блинчиков до батареек, зонтиков и даже нижнего белья.

Дети-швабры

Да, вы всё правильно прочитали. Позвольте вашему малышу почистить дом, пока он ползает по полу. Этот костюмчик с прикреплёнными к ручкам и ножкам тряпочками для натирки пола - ещё одно креативное изобретение японцев.

Вечная пузырчатая плёнка

Многие любят лопать пузырьки на упаковочной плёнке, правда? Японцы подняли это популярное развлечение на новый уровень. Они создали нечто, похожее на никогда не заканчивающуюся пузырчатую плёнку - игрушку в виде кусочка такой плёнки с вновь заполняющимися воздухом пузырьками.

Самый короткий эскалатор в мире

Самый короткий эскалатор в мире находится на цокольном этаже торгового центра More в городе Кавасаки. У него только пять ступеней, а его высота составляет всего 83 сантиметра. Кто сказал, что американцы - самые ленивые?

Жуткий лес самоубийц

Для большинства людей лес - это место, куда можно пойти на пробежку, прогулку, просто побыть на природе или что-то подобное. Оказывается, не всегда. Этот "лес самоубийц" официально носит название Аокигахара, его площадь 10 квадратных километров, и расположен он у самого подножия горы Фудзи. Деревья в лесу растут настолько густо, что блокируют ветер, делая этот лес тихим до жути. Из-за этого лес стал излюбленным местом самоубийц. По статистике каждый год в этом лесу происходит около 100 суицидов.

Нестандартные вкусы батончиков Kit Kat

Хотя мы знаем о странных вкусовых предпочтениях японцев, всё же нам сложно будет представить Kit Kat со вкусом жареной картошки, соевого соуса или васаби. Но такие батончики не только реально существуют в Японии, но и очень популярны там.

Подушка для одиноких мужчин

Для тех джентльменов, у кого пока нет пары, существует вот такая прекрасная подушка в форме коленей. Ну, по крайней мере, такая подружка не будет с вами спорить.

Подушка для одиноких женщин

Когда речь идёт об одиночестве, не до половой дискриминации, поэтому женская версия подушки тоже существует.

Шрифт Брайля на банках с пивом

Купив баночку пива в Японии, вы будете удивлены непонятными выдавленными на ней символами. Но волноваться не стоит, это всего лишь шрифт Брайля для слепых, ведь они тоже заслуживают баночку холодного пенного напитка.

Велосипеды, больше велосипедов

Как мы уже говорили, Япония - маленькая страна с нехваткой парковочных мест и пространства для вождения автомобиля. Это делает велосипед самым удобным средством передвижения. В результате в стране частенько можно увидеть вот такую картину рядом с железнодорожными станциями, торговыми центрами или другими общественными местами.

Японские унитазы

Некоторые называют их сумасшедшими японскими супер-туалетами. Это такие электрические сидения для унитаза с функцией подачи воды, моющей вам попу. Японцы давно привыкли к таким "острым" ощущениям, а вот для иностранцев это пугающая неожиданность.

Остров противогазов

На юго-востоке от острова Хонсю расположен остров Миякедзима с действующим вулканом Ояма. С момента его последнего извержения в 2005 году вулкан постоянно выбрасывает отравляющий газ, поэтому все люди, находящиеся на острове, вынуждены всё время носить противогаз. Если уровень содержания серы в воздухе сильно повышается, включается тревожная сирена.

Капсульные отели

Капсульные отели, наверное, самое безумное изобретение японцев. Появились такие отели в 1979 году, и с тех пор в них находит приют множество человек, от командировочных бизнесменов до людей в алкогольном опьянении, которые не в состоянии добраться до дома.

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