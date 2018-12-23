10 самых пугающих теорий, известных человечеству

Каких только теорий не рождало научное воображение. Например, что все мы на самом деле живём в пузыре внутри кипящей воды. Или как вам теория о существовании двухмерных, то есть плоских людей? Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям десять самых пугающих теорий, известных человечеству

Гипотеза ложного вакуума

Если коротко, суть этой научной гипотезы состоит в том, что наша вселенная находится в состоянии ложной фазы, будучи лишь частицей большой Вселенной, и это временное явление. Представьте себе, что настоящая вселенная - это сосуд с кипящей водой, а мы просто находимся внутри одного из пузырей, образовавшихся на дне этого сосуда.

Однако, в конечном итоге пузырь должен лопнуть, пусть даже после миллиардов лет пребывания в этой ложной фазе, и тогда мы, и все, что мы знаем в нашей видимой вселенной, исчезнет в одно мгновение без всякого предупреждения. А самое обидное, что с этим абсолютно ничего нельзя поделать.

Великий фильтр

Эта теория объясняет, почему наша вселенная, кажется, наполнена потенциалом для жизни, и все же мы ее до сих пор не обнаружили. Ее суть в том, что где-то между изначальной "прежизнью" и развитой цивилизацией, способной колонизировать звезды, существует Великий фильтр, который останавливает процесс эволюции и прекращает жизнь.

Это означает, что человечество вписывается в один из трех сценариев. Согласно первому, мы - исключительная редкость. Это значит, что мы уже миновали Великий фильтр, в отличие от других цивилизаций на других планетах. По второму сценарию, мы просто первые, то есть условия во вселенной только сейчас стали благоприятны для жизни, и мы - одна из многих молодых цивилизаций, которые находятся на пути к возможности колонизации вселенной.

Если реальности соответствует третий сценарий, мы еще не достигли Великого фильтра, а это значит, что нам конец. В таком случае обнаружение признаков жизни на Марсе было бы ужасной новостью, потому что это почти наверняка означало бы, что фильтр все еще впереди, а не позади нас.

Мозг в колбе

Мозг в колбе - это элемент, используемый в многочисленных мысленных экспериментах, призванных выявить некоторые особенности наших представлений о знании, реальности, истине, разуме и смысле.

Он основан на следующих исходных положениях: мозг является источником всего сознания; мозг действует путем электрических импульсов; внешние раздражители могут влиять на работу мозга; любые внешние стимулы для мозга могут быть смоделированы с такой точностью, что мозг не сможет отличить эти имитации от настоящих стимулов.

Суть в том, что вы можете быть всего лишь мозгом в колбе, который питается на протяжении всей своей жизни ложными импульсами, или ваша жизнь (опять же, при условии, что вы - мозг в колбе) - не более чем сплошная галлюцинация, вызванная недостатком или отсутствием стимулов.

Многомерные существа

Представьте себе, что существуют двумерные, то есть плоские люди. Если вы смотрите на них определенным образом, они вас не видят. Достаточно просто смотреть на эти существа сверху, и они даже не узнают о вашем существовании. Живя своей двумерной жизнью, они абсолютно не способны понять, как что-то может смотреть на них сверху вниз.

А теперь представьте четырехмерных людей. Они могут смотреть на вас из четвертого измерения, под углом, который вы в принципе не способны вообразить. Они могут находиться рядом с вами, но вы не знаете и никогда не узнаете об этом.

Точно так же, как мы можем взаимодействовать с двумерным человеком, четырехмерный человек может взаимодействовать с нами. Но пока они этого не захотят, мы никогда не сможем взаимодействовать и даже никогда не узнаем об их существовании.

Парадокс Ферми

Допустим, посреди леса есть муравейник. И прямо рядом с этим муравейником мы строим супер-шоссе с десятиполосным движением. Вопрос в том, смогут ли муравьи понять, что такое супер-шоссе с десятиполосным движением. Смогут ли муравьи понять технологию и намерения существ, строящих шоссе рядом с ними?

Таким образом, дело не в том, можем ли мы получить сигналы с Планеты Х с помощью доступных нам технологий, а в том, что мы даже не в состоянии понять, что представляют собой эти существа, в чем заключаются их сигналы, и что они хотят нам сказать. Это настолько вне нашего понимания, что даже если бы они хотели просветить нас, это было бы все равно, что пытаться объяснить муравьям, что такое Интернет.

Когда Писарро добрался до берегов Перу, остановился ли он на какое то время перед муравейником, чтобы попытаться вступить с его обитателями в контакт. Был ли он столь великодушен, чтобы попытаться помочь муравьям в муравейнике?

Был ли он настроен враждебно, чтобы остановиться и разрушить муравейник? Или этот муравейник вместе со всеми муравьями просто не существовал для Писарро? Вот именно в такой ситуации, возможно, находимся мы.

Василиск Роко

Василиск Роко - это предположение, согласно которому некий всемогущий искусственный интеллект из будущего может задним числом наказать всех, кто когда-либо мешал его появлению или просто не содействовал ему.

Эта идея напоминает футуристическую версию "пари Паскаля", суть которого в том, что люди должны принимать во внимание некоторые непостижимые идеи, или даже жертвовать деньги, взвешивая перспективу наказания в сравнении с вознаграждением.

Кроме того, согласно этому предположению, даже простое знание о нем уже влечет за собой риск наказания (теперь вы тоже знаете об этом, и даже знаете, кого благодарить, когда вас начнут истязать).

Теория управления страхом смерти

Все, чего человечество достигло, помимо базовых потребностей выживания, было во все времена мотивировано фундаментальным и непреодолимым страхом небытия. Наша концепция самосознания и самооценки является просто буфером против страха, связанного с пониманием того, что когда-то мы перестанем существовать.

Культура - это просто общее заблуждение, призванное смягчить наш страх перед неизвестным, и, в конечном счете, перед смертью. Таким образом, мы хотим поставить те или иные произведения искусства вне времени, или придать особую ценность родству или потомкам, лишь для того, чтобы спроецировать самих себя за пределы собственной смерти.

Мы чувствуем себя комфортно в наших системах ценностей и структурах, которые из них произрастают, будь то концепции биологического родства, национальной или политической идентичности, религиозной веры и т.д. В том числе речь идет и о вере в непреложную ценность обеспечения будущего человечества посредством научного прогресса.

Действительно, большая часть современной западной жизни так или иначе посвящена предотвращению смерти, различным эвфемизмам и дежурным фразам в трауре, окружена целой индустрией, которая служит для того, чтобы убрать смерть из обычного течения жизни, из дома на стол для бальзамирования или в крематорий. Мы создаем систему уловок, чтобы избежать жестокой реальности, не видеть ее.

Короче говоря, все, что мы когда-нибудь делали или будем делать, мотивировано ни чем иным, как нашим экзистенциальным страхом перед лицом смерти.

Квантовое самоубийство / Квантовое бессмертие

Мужчина сидит перед оружием, которое направлено прямо ему в голову. Это не обычный пистолет. Он подключен к машине, которая реагирует на вращение квантовой частицы. Каждый раз при нажатии на спуск измеряется вращение квантовой частицы, или кварка. В зависимости от результата измерения, пистолет либо выстрелит, либо не выстрелит. Если кварк вращается против часовой стрелки, пистолет не выстрелит. Будет слышен лишь щелчок затвора. Мужчина нервно вдыхает воздух и нажимает на спуск. Пистолет щелкает. Он нажимает снова. И снова - щелчок. Человек продолжает нажимать на спусковой крючок снова и снова, и результат будет тем же: пистолет не выстрелит.

Хотя пистолет абсолютно исправен и заряжен, независимо от того, сколько раз мужчина будет нажимать на курок, пистолет никогда не выстрелит. Он может продолжать этот процесс до бесконечности, став бессмертным.

А теперь вернемся во времени в самое начало эксперимента. Человек нажимает на спусковой крючок в первый раз, и кварк теперь вращается по часовой стрелке. Пистолет стреляет. Человек мертв. Но, минутку. Ведь человек уже нажимал на курок в первый раз и еще бесконечное количество раз после этого, и мы уже знаем, что выстрела не было. Как этот человек может быть мертв? Человек не знает, этого, но он одновременно и жив, и мертв.

Каждый раз, когда он нажимает на спусковой крючок, вселенная раскалывается на две части. Она будет продолжать делиться, снова и снова, при каждом нажатии на курок. Этот мысленный эксперимент называется квантовым самоубийством.

Гипотеза трансцендентности

Эта гипотеза предполагает, что когда цивилизации насыщают локальные области пространства своим интеллектом, достигают микроскопической технологической сингулярности, они создают черную дыру и покидают нашу видимую, макроскопическую вселенную, чтобы продолжать свой экспоненциальный рост сложности и интеллекта. Они исчезают из этой вселенной, тем самым объясняя парадокс Ферми.

Достижения в области астробиологии делают эту гипотезу проверяемой. Она предполагает, что сжатие пространства, времени, энергии и материи может выступать в качестве движущей силы ускоряющихся изменений, которые должны привести космический разум к будущему выходу за пределы нашей вселенной, а не к космическим полетам и расширению существующей вселенной.

Шестое массовое вымирание

В настоящее время мы переживаем то, что многие биологи считают шестым массовым вымиранием за все время существования мира. Это будет интересная головоломка для тех существ, которые придут после нас. Лишь в 1800 году общая численность населения планеты достигла одного миллиарда человек, и для этого потребовались тысячи и тысячи лет.

С тех пор за двести с небольшим лет население мира увеличилось примерно до 7, 2 миллиардов человек. Этот экспоненциальный рост оказывает очень сильное и длительное негативное влияние на нашу планету, и так будет до тех пор, пока мы не достигнем ее предельной допустимой нагрузки или не вымрем.

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