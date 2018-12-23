Почему кожа человека не покрыта шерстью

Отсутствие у нас шерсти в отличие от других приматов - давняя загадка биологии. Есть несколько гипотез, объясняющих причины, по которым человек практически утратил волосяной покров на теле, но пока ни одна из них не может считаться доказанной. Впрочем, в то время как ответ на вопрос "почему" по-прежнему покрыт тайной, в последнее время появился некоторый прогресс в отношении вопроса "как".

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, в ходе недавнего исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Cell Biology, ученые обнаружили, что уровень концентрации определенного белка связан с ростом волос на конечностях. Если белок под названием Dickkopf 2 или Dkk2 имеется в незначительном количестве, как, например, у кроликов и белых медведей, подошвенная часть лап зарастает густой шерстью. У мышей, имеющих на лапках мало волос, белок Dkk2 присутствует в несколько больших количествах.

Группа исследователей предположила, что белок может блокировать особый сигнальный путь, известный как WNT, который отвечает за рост волос. Чтобы проверить эту гипотезу, они с помощью генного инжиниринга вывели мышей, не способных продуцировать белок Dkk2. У этих животных на подошвенной части лапок вырос мех, но он был тоньше и короче, чем у других животных, и к тому же рос отдельными участками. Таким образом, был получен вывод, что Dkk2 играет важную роль в этом механизме, но не дает полной картины.

"Наличия белка Dkk2 достаточно, чтобы предотвратить рост волос, но он не избавляет животное от всех контрольных механизмов. Здесь еще многое предстоит выяснить, - сказала в интервью журналу Smithsonian один из руководителей исследования профессор Сара Миллар, эксперт в области дерматологии из Медицинской школы Перельмана при университете Пенсильвании. - У нас очень длинные волосы на голове, но они совершенно отсутствуют на ладонях, нижней части запястий и ступнях ног. Абсолютно никто не понимает, чем объясняется такая избирательность, и как возникают эти различия".

Хотя проведенные исследования и не дали полной картины, они помогли обнаружить интригующие подсказки относительно волосатости и облысения. Исследователи считают, что сигнальный путь WNT является ключевым, и следующим шагом должно стать изучение того, какие еще белки, кроме Dkk2, могут ингибировать его активность. Это может привести не только к более полному пониманию того, как люди лишились волосяного покрова на теле, но и к потенциальному применению полученных результатов в медицине. Кроме того, возможно, удастся выяснить некоторые важные подробности относительно таких заболеваний кожи как псориаз и витилиго.

Основное объяснение, почему люди утратили волосяной покров на теле, состоит в том, что им понадобилась лучшая терморегуляция, когда они переместились из тенистых лесов в жаркую саванну. Она была необходима нашим далеким предкам, чтобы охотиться в дневное время. Еще одна теория объясняет этот феномен тем, что отсутствие шерсти привело к снижению количества паразитов. Существует также акватическая теория приматов, согласно которой было время, когда наши предки добывали себе пропитание, ныряя и плавая под водой, и шерсть оказалась помехой в этом деле. Возможно, для полного объяснения потребуется принять во внимание комбинацию многих факторов.

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