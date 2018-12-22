В cети появился трейлер новых «Людей в черном» - ВИДЕО

В сети появился трейлер фильма "Люди в черном: Интернэшнл". Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На видео можно увидеть Тессу Томпсон, Криса Хемсворта, Лиама Нисона и Эмму Томпсон. В картине не появится актер Уилл Смит, который исполнял одну из главных ролей в трех предыдущих частях фантастического боевика. Режиссером нового фильма стал Феликс Гэри Грей, известный по таким работам, как "Переговорщик", "Вызов" и "Ограбление по-итальянски".

В трейлере героиня Тессы Томпсон приходит в секретную организацию и заявляет о своем желании стать агентом. Облачившись в черный костюм, она вместе с сообщниками охотится на монстров, дерется с противниками и стреляет из оружия.

Премьера новых "Людей в черном" состоится в мае 2019 года.

Первая часть "Людей в черном" с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом вышла в 1997 году и пользовалась большим успехом по всему миру. Фильм получил рейтинг 92 процента на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

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