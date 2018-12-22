Названа неожиданная причина хронической усталости

Синдром хронической усталости (СХУ) может быть следствием гиперактивности иммунной системы. Соответствующие данные опубликованы в журнале Psychoneuroendocrinology, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что сейчас сам синдром и провоцирующие его факторы мало изучены, однако не так давно выяснилось, что симптомы СХУ зачастую проявлялись у пациентов после сильной простуды или в результате вирусных инфекций.

Ученые провели исследование, во время которого наблюдали за состоянием 55 пациентов с гепатитом С, проходящих лечение. Это заболевание было выбрано в связи с тем, что у значительной части переболевших ранее был диагностирован СХУ.

Выяснилось, что появление симптомов синдрома хронической усталости не было результатом терапии, а наблюдалось только у пациентов, которые имели иммунную систему, склонную к гиперреакции. По мнению исследователей, такие характеристики, а значит, и склонность к СХУ могут быть обусловлены генетически.

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