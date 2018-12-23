Открыты планеты, состоящие из рубинов и сапфиров

На Земле драгоценные камни спрятаны в глубине породы и встречаются так редко, что некоторые из них стоят целое состояние. Но вот космос - совсем другое дело.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, астрономы обнаружили новый вид планет, так густо усеянных сапфирами и рубинами, что они даже (предположительно) могут сверкать. Эти планеты относятся к типу "супер-Земля" - плотных планет, аналогов нашей Земли и Марса с их высоким содержанием минералов, металлов и их сочетаний, но только больше.

Однако новые планеты вращаются вокруг своих звезд на гораздо более ближних дистанциях, чем Земля. Это означает, что и состав их может разительно отличаться. К примеру, вместо железного ядра (как у нашей планеты) их ядро богато алюминием и кальцием. А это, в свою очередь, может означать наличие огромного количества рубинов и сапфиров. Они получаются из минерального корунда - кристаллической формы оксида алюминия.

Исследователи из университетов Цюриха в Швейцарии и университета Кембриджа в Великобритании определили три такие планеты: HD 219134 b, отстоящая от Земли всего на 21 световой год (с орбитой всего в 3 дня), 55 Cancri e, находящаяся в 41 световом годе от нас (орбита еще меньше, 18 часов) и далекая WASP-47 e - до нее придется лететь целых 870 световых лет (ее орбита также составляет примерно 18 часов).

Напомним, что планеты состоят из космической пыли и газа. Они конденсируются в так называемом протопланетном диске - сплющенном газопылевом облаке, что вращается вокруг новорожденной звезды. Элекстростатические силы и высокие температуры стягивают частицы материи вместе, пока они не начнут формировать комки. В процессе этого их масса и, следовательно, сила притяжения растет - если повезет, то со временем такие конгломераты и в самом деле могут сформироваться в планету.

На удаленных от звезды областях диска конденсируются такие элементы, как кремний, железо и магний. По мнению ученых-планетологов, именно такие образования и превратились в Венеру, Марс и Землю. Но чем ближе к звезде - тем выше температура. Это приводит к тому, что состав планеты меняется. "Даже в газовой фазе "строительные блоки", из которых формируется планета, имеют совершенно другой состав", поясняет астрофизик Кэролайн Дорн из Цюрихского университета. Исследователи провели моделирование таких систем и выяснили, что наряду с кремнием и магнием в новых планетах есть еще одна наиболее распространенная пара элементов - алюминий и кальций. А вот железа в них практически нет.

Учитывая ряд аномальных факторов, астрономы предполагают, что HD 219134 b может даже переливаться красными и синим, как рубины или сапфиры. А вот для поклонников бриллиантов новости неутешительные: в 2012 году ученые предположили, что 55 Cancri может состоять из алмазов, однако более поздние наблюдения показали, что столь высокое содержание углерода в ее породе скорее всего было ошибкой.

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