Алкоголь может быть безопасен - но все зависит от способа потребления

Пока одни исследования показывают, что даже бокал вина в день значительно сокращает нашу жизнь, другие исследования говорят о том, что алкоголь можно потреблять безопасным (и даже полезным) для здоровья способом. Как это возможно? Оказывается, все зависит от напитка, который вы выбираете, и от того, как вы его пьете. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

И нет, никто не оспаривает тот факт, что некоторые люди пьют слишком много алкоголя. Спор сосредотачивается на том, безопасны ли низкие уровни его потребления. С этим прямо сейчас и разберемся.

Постепенно, а не резко



Исследования подтверждают, что когда алкоголь распределяется в течение недели, смертность от любой причины в этом случае ниже, чем когда такое же количество алкоголя выпивается за один день.

Способ потребления, объясняет Business Insider, имеет значение потому, что скачки концентрации алкоголя в крови во втором случае намного более резкие.

Напомним, что при более высоких концентрациях организм, расщепляя алкоголь, производит больше вредных молекул, известных как свободные радикалы, которые могут повредить печень и увеличить риск развития рака.

Обязательно с закуской



Пить во время еды - еще один способ снижения концентрации алкоголя в крови путем замедления процессов пищеварения. И чем более здоровой в самом общем смысле будет эта еда, чем лучше. Высока вероятность, что как раз по этой причине алкоголь как часть средиземноморской диеты несет куда меньший риск проблем со здоровьем, чем во всех остальных случаях.

Ученые говорят, что благодарить за это, скорее всего, стоит фолаты - питательные вещества, которые уменьшают канцерогенное воздействие алкоголя.

Вино и ЗОЖ



Обычно считается, что употребление небольшого количества вина снижает риск преждевременной смерти сильнее, чем отказ от алкоголя или употребление других форм алкоголя. Но вино, как правило, пьют с сыром, фруктами и вяленым мясом, которые определенно нельзя назвать самыми вредными продуктами в мире (по крайней мере, первые две категории).

Исследователи полагают, что напиток сильно выделятся своей "полезностью" среди собратьев как раз по причине неспешного и сопряженного с едой потребления, снижающего, опять же, концентрацию алкоголя в крови.

Подумайте об этом (перед новогодней вечеринкой в том числе) - и сделайте правильные выводы.