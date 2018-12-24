National Interest назвал места, где может начаться Третья мировая война

В 2019 году наиболее "горячими" регионами, где может начаться Третья мировая война, останутся Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров, об этом в своей статье в журнале The National Interest пишет профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли.

Одной из "горячих точек", по мнению Фарли, является Южно-Китайское море, в котором развернулось противостояние США и Китая, ведущих друг с другом торговую войну. Пока что борьба проходит в рамках экономических санкций и споров о тарифах, однако по мере ухудшения двусторонних отношений конфликт может выйти за эти рамки, считает автор.

Другим вероятным местом начала мировой войны Фарли назвал Украину. Он напомнил про недавний инцидент в Керченском проливе, отметив, что это вызвало рост напряженности в регионе. При этом автор полагает, что Россия, скорее всего, не заинтересована в "нарушении статуса-кво" перед выборами на Украине, которые, в свою очередь, могут внести в ситуацию неопределенность. С учетом сохраняющейся напряженности между США и Россией, даже небольшое потрясение может разрушить шаткий баланс, сохраняющийся в регионе на протяжении последних нескольких лет, предупреждает Фарли.

Третьим "горячим" регионом, по мнению профессора, остается Персидский залив. Здесь напряженность растет из-за экономического давления США на Иран, а также конфликтов в Йемене и Сирии. С учетом стратегического значения региона, любое проявление нестабильности здесь может привести к открытому столкновению между США, Россией и даже Китаем, продолжает автор.

Четвертым очагом напряженности является Корейский полуостров, даже несмотря на последние мирные инициативы США и КНДР, считает профессор. По его мнению, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном могут испортиться в любой момент, более того, разногласия по корейскому вопросу имеются и у других важных игроков - Китая и Японии.

Ухудшение взаимоотношений между США и Китаем "предвещает беду" в будущем, а "горячие точки" с течением времени могут возникнуть и в других регионах, пишет автор. При этом кризис военной гегемонии США и сложившегося мирового порядка свидетельствует о том, что ближайшее будущее, вероятно, станет более опасным, чем недавнее прошлое, заключает Фарли.

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