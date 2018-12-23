NASA показало ярчайшую комету года
Орбитальный телескоп Hubble запечатлел снимок кометы Виртанена, которая оказалась самой яркой в 2018 году. Снимок был получен при помощи камеры Wide Field Camera 3, способная вести наблюдение в широком диапазоне волн. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Снимок был получен 13 декабря, но NASA поделилось им лишь на днях. На момент съемки комета пролетала в 12 миллионах километров от Земли. Благодаря детальным снимкам телескопов "Хаббл", "Чандра" и "Свифт", астрономам удалось подробно изучить комету Виртанена.
Ученые смогли получить подробные данные о газе, испаряющегося с поверхности кометы, что позволит исследователям узнать влияние различных видов излучения на эти космические объекты.
Комета Виртанена максимально сблизилась с Землей 16 декабря. Это короткопериодическая комета, которая в следующий раз вернется к Солнцу через 5,4 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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