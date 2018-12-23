Эксперты назвали главные научные достижения и провалы 2018 года

Одним из главных достижений в научном мире в этом году стал способ РНК-секвенирования отдельных клеток и их последующей "сборки" в той же последовательности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает журнал Science.

Ещё одно важное достижение - выделение ДНК из останков женщины, которая жила более 50 тысяч лет назад. Её родители были неандертальцами и "денисовскими людьми" (вид вымерших людей, известный по фрагментарному материалу из Денисовой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края РФ. - Прим. ред.).

Также учёные открыли, что подо льдом Гренландии находится кратер диаметром 31 км - его мог оставить гигантский метеорит. В список достижений вошли: обнаружение источника нейтрино сверхвысоких энергий, определение останков одного из первых животных на планете и ещё первое в истории одобрение препарата, подавляющего гены.

Среди неудач 2018 года - пожар, который уничтожил 200-летний музей в Бразилии, ухудшение ситуации с глобальным потеплением и конфликт с китайскими учёными, которые заявили о рождении первых генно-модифицированных детей.