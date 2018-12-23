Тортик с глиттером: что нужно знать, прежде чем использовать пищевые блестки

Новый год - самый блестящий праздник. И с этим, что-то нам подсказывает, никто не станет спорить. Так что если вы решили добавить глиттера не только в свой праздничный образ, но также в тортики и кексы для новогоднего стола, то мы вас прекрасно понимаем. И ни в коем случае не осуждаем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

С другой стороны, если вы отправляетесь в магазин, приобретаете первый попавшийся пищевой блеск, а затем добавляете его в глазурь, то с этим могут быть проблемы. Потому что высока вероятность, что то, что вы купили, не более съедобно, чем кусочки пластиковой бутылки, соединенные с водой.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США перед Рождеством выпустило определенные рекомендации на тему. И, как нам кажется, об этом полезно знать всем, кто неравнодушен к гастрономическим экспериментам.

Итак, согласно FDA, по-настоящему съедобные блестки обычно изготавливаются из гуммиарабика (высохший сок акации, превращенный в сахар), мальтодекстрина (патока), кукурузного крахмала и одобренных для использования в пищевой промышленности цветных добавок, включая перламутровые пигменты на основе слюды.

И да, все это должно быть на этикетке. Если вы не можете найти список ингредиентов, входящих в состав блесток, то перед вами, очевидно, совсем не еда.

Проблема еще и в том, что перламутры и глиттеры, которые "можно использовать для кулинарных целей", иногда содержат материалы, которые нельзя употреблять в пищу. Эксперты говорят, что если блеск имеет отметку "нетоксичный", но не имеет отметки "кулинарный", он, скорее всего, состоит в основном из пластика и красящих и отражающих материалов, таких как диоксид титана. Да, все эти компоненты действительно нетоксичны, что, впрочем, не является синонимом того, что их можно есть.

Но что если вы все-таки купите именно такой глиттер и именно им накормите своих гостей? К счастью, ничего страшного, вероятнее всего, не случится. "Пластик пройдет через пищевод, а затем выйдет из него самым естественным способом", - говорит Refinery29 Эндрю Столбах (Andrew Stolbach), токсиколог из Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University).

Впрочем, у исследователей есть некоторые опасения, что хотя сам по себе пластик безвреден, он обладает способностью цепляться за вещества в организме, мешая его нормальному функционированию. Плюс, исследований по теме на данный момент недостаточно, так что специалисты в области пищевой промышленности не могут сказать, как пластик будет влиять на наши тела в долгосрочной перспективе.

И это не говоря уже о том, что блестящий пластик - все еще пластик. Тот самый, влияние которого на окружающую среду сегодня особенно беспокоит экологов.