Вулканический туризм может быть опасен для жизни

Аварийные службы в таких странах, как Исландия, должны бороться с наплывом туристов-экстремалов, которые хотят увидеть вблизи извержение вулкана, настаивает Королевское географическое общество Великобритании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости сообщает Daily Mail.

Любители острых ощущений стремятся наблюдать извержение вулкана с близкого расстояния, не думая о том, что опасность представляют не только брызги лавы.

При этом отдыхающие могут пострадать от падения камней, отравиться ядовитыми газами или попасть под вулканические бомбы - это комки лавы, выброшенные во время извержения из жерла.

Королевское географическое общество советует туристам действовать ответственно, находясь поблизости от извергающегося вулкана.

Географ Кембриджского университета Эми Донован написала исследование на тему вулканов. Она рассказала о судьбе двух туристов, которые в 2010 году отправились в Исландию и замерзли на леднике возле вулкана. "Эта работа подчеркивает важность баланса между плюсами вулканического туризма и соблюдением безопасности", - говорит Эми Донован.