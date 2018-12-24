В Минске появилась больница для летучих мышей - ВИДЕО
24 декабря 2018 10:52 82
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Источник: moya-planeta.ru
Нажмите на видео для просмотра:
23 декабря 19:00 344
Вулканический туризм может быть опасен для жизни
23 декабря 16:16 401
Netflix снимет сериал по книге о Шерлоке Холмсе
23 декабря 13:36 557
Тортик с глиттером: что нужно знать, прежде чем использовать пищевые блестки
23 декабря 13:11 609