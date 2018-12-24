Режиссер «Джона Уика» пообещал снять продолжение

Режиссер фильмов о Джоне Уике Чад Стахелски заверил зрителей, что хочет и дальше развивать эту вселенную. Он заявил, что после выхода третьей части "Джона Уика" он собирается снимать продолжение. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, сообщило издание Entertainment Weekly.

По словам режиссера у него и у исполнителя главной роли Киану Ривза есть много идей для большого количества фильмов с участием киллера. Отмечается, что продолжение планируют только если третья часть окажется успешной.

Напомним, фильм рассказывает про элитного наемного убийцу Джона Уика, который стал мишенью наемников и пытается сбежать из Нью-Йорка. Вместе с Киану Ривзом в фильме снялись Джейсон Манцукас, Иэн МакШейн, Холли Берри, Анджелика Хьюстон, Лоуренс Фишборн и другие.

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