Ученые нашли спасение от аллергии на кошек

Российские ученые вместе с коллегами из Венского университета начали разрабатывать вакцину для профилактики аллергии на кошек. Проект получил название "Cats Project". Об этом, как передает Day.Az, сообщило РИА Новости со ссылкой на ректора Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, академика РАН Петра Глыбочко.

Исследователи хотят разработать собственную вакцину, чтобы найти спасение от аллергии на кошек. При каждом из университетов на базе кафедр иммунологии и аллергологии организовали лаборатории. Там работают молодые научные сотрудники.

По словам Глыбочко, они добились первых успехов. Ученые уже сделали серьезные публикации. Результаты разработок пообещали представить в 2019-2020 годах, сообщил "Царьград".

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