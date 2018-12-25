Найден способ предсказать смерть человека
Ученые Института Солка (США) разработали новый способ определения биологического возраста людей, который может не совпадать с хронологическим. Для этого они определили активность ключевых генов в клетках кожи. Метод позволит принять меры по предотвращению преждевременной смерти человека, если в ходе анализа будут выявлены тревожные признаки. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи проанализировали молодые и старые клетки соединительной ткани (дермальные фибробласты), взятые из кожи 133 человек в возрасте 1-94 лет. Этот тип клеток помогает заживлять раны и синтезировать компоненты межклеточного вещества (матрикса).
Ученые воспользовались методом, называемым РНК-секвенированием, для поиска биомаркеров старения, которые изменяются с возрастом.
РНК-секвенирование позволяет установить последовательность нуклеотидов в молекулах информационной РНК, которые являются продуктом экспрессии генов. Таким образом, метод позволяет установить, какие гены активны в определенных клетках в том или ином возрасте. Ученые применили алгоритмы машинного обучения, чтобы рассортировать полученные данные и найти биомаркеры старения. Этот метод позволил предсказать по состоянию фибробластов приблизительный возраст человека с погрешностью в восемь лет.
Анализ фибробластов, взятых у больных прогерией, при которой происходит преждевременное старение, показал, что эти пациенты примерно на десять лет старше своего хронологического возраста.
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